Hubo presentación de la inauguración del campeonato

En el Centro Cultural San José se realizó la presentación oficial de la fecha inaugural de las categorías de APPS que tiene lugar en el transcurso del fin de semana en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

La conferencia estuvo encabezada por el Intendente Municipal Maximiliano Wesner, el Subsecretario de Deportes Profesor Juan Pablo Arouxet, el titular de la categoría Martín Benaglia, el presidente del Auto Moto Club de Olavarría Michael Boccagni y contó con la presencia de allegados, familia y público en general.

La actividad que dará inicio a las 14:00 con las pruebas libres está reservada para la Monomarca 1100, la Promocional 1100 y la Copa Gol.

La fecha inaugural contará con la presencia de medio centenar de pilotos. En la Monomarca serán 21 autos, en la “Promo” otros 21 y la Copa Gol debutará con una decena.