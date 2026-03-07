Básquet Local: en Pehuajó se definieron las posiciones de la Zona Interciudades | Infoeme
Sabado 07 de Marzo 2026 - 13:32hs
Sabado 07 de Marzo 2026 - 13:32hs
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 7 de Marzo de 2026 | 12:46

Básquet Local: en Pehuajó se definieron las posiciones de la Zona Interciudades

En la noche de este viernes, Deportivo Argentino fue el anfitrión de la continuidad del Torneo de Verano y con la última fecha de la Fase Regular, se definieron las posiciones.

Foto: prensa Sport Club Trinitarios

La competencia de verano organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la Fase Regular para los equipos no olavarrienses y hubo festejos para Argentino y Sport Club Trinitarios.

 

Pehuajó recibió la tercera y última fecha de la competencia estival y en su gimnasio, Deportivo Argentino sumó una nueva victoria en el cierre de la programación, terminó con el invicto de Chacarita y se aseguró el primer lugar de la tabla de posiciones.

 

Previamente, Sport Club Trinitarios derrotó a Racing de La Madrid y quedaron definidos los lugares para los Play-Off que se jugarán en Bolívar.

 

Los resultados:

Racing (L) 65 – 78 Sport Club Trinitarios

Deportivo Argentino 74 – 49 Chacarita 

 

Los cruces:

Deportivo Argentino – Racing (L)

Chacarita – Sport Club Trinitarios

 

Fuente: Prensa ABO

 

