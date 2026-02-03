Llega el Carnaval 2026 al Corsódromo Municipal: conocé quiénes desfilarán cada noche

El Municipio invita a olavarrienses y visitantes de la región a disfrutar de una nueva edición de los tradicionales Carnavales, uno de los festejos populares más convocantes del calendario cultural de nuestro Partido.

El Carnaval 2026, como es habitual, se darán cita en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”, los días 6, 7 y 8 de febrero. Las tres veladas tendrán como horario de inicio las 20:30 horas. El tradicional cierre estará enmarcado en la quema del Rey Momo.

Entidades de bien público, asociaciones cooperadoras, sociedades de fomento, juntas vecinales, agrupaciones tradicionalistas, clubes y cooperativas participarán de los Carnavales con puestos de comidas y alquiler de sillas.

A continuación se da a conocer el detalle de las agrupaciones que desfilarán por las pasarelas del Corsódromo: numerosas instituciones y comparsas locales desplegarán todo su ritmo y color, para contagiar de alegría y diversión a todas las familias presentes.

6 de febrero

– Centros de Día

– Programa Callejeada

– Verano Dorado

– El grito de los barrios

– Insaciables

– GRES Salgueros

– Vip Samba

– El Color de tu corazón

– Daii Yará

– Bahía Ba (presentación en escenario)

7 de Febrero

– Los reyes de la noche

– El grito de los barrios

– Daii Yará

– GRES Bahía Ba

– Caporales Sangre Morena

– Arrebatando lágrimas

– Insaciables

– Vip Samba

– El color de tu corazón

8 de febrero

– Verano Dorado

– GRES Salgueros

– Caporales Sangre morena

– GRES Bahía Ba

– Insaciables

– Daii Yará

– Agrupación 100% Salay

– El color de tu corazón

– Arrebatando lágrimas

– Vip Samba

– Cierre con la quema del Rey Momo.

La subsecretaria de Cultura del Municipio, Sofía Arévalo, destaca fundamentalmente el trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones participantes para concretar los Carnavales 2026, “más allá de lo económico, pudimos lograr un trabajo coordinado que abarca en un montón de otras cosas, que tienen que ver con en el acompañamiento, con recursos, con capacitaciones, para posibilitar que los Corsos se desarrollen de una mejor manera”.