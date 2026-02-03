El Municipio invita a las próximas “Tardecitas de Museos”

En el marco del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, informa el cronograma de las próximas “Tardecitas de Museos”, tras su reprogramación debido a desfavorables condiciones climáticas.

Se recuerda que “Tardecitas de Museos” se desarrolla en los diferentes Museos de los Pueblos y localidades. Es una invitación a recorrer y habitar los espacios con actividades pensadas para toda la comunidad.

Próximas jornadas

07/02: Museo Municipal Miguel Stoessel Muller, Colonia San Miguel

A partir de las 18:00 horas apertura de patio de artesanos. Musicalización a cargo de Cristian Braun. Venta de comida a cargo de Sociedad de Fomento “Los amigos”. Actividad pensada para todo público, te invitamos a participar llevando tu reposera y mate.

14/02: Museo Municipal de Espigas

A partir de las 18:00 horas apertura de patio de artesanos. Musicalización a cargo de Pablo Pinochi a partir de las 20 horas. Venta de comida, emprendedores, visitas guiadas, talleres para niñeces. Actividad pensada para todo público, te invitamos a participar llevando tu reposera y mate.

Durante el recorrido el público podrá participar de guiados espaciales por sala, disfrutar de distintas intervenciones y música en vivo, talleres para niñeces, propuestas gastronómicas de las localidades y disfrutar de los patios de museo con la presentación de diferentes artesanos locales. Se invita a la comunidad a acercarse con reposera y equipo de mate.

Las tardecitas de museos buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad y sus patrimonios, promoviendo la identidad local y el disfrute colectivo del espacio cultural.