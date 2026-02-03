El Municipio invita a las próximas “Tardecitas de Museos” | Infoeme
Martes 03 de Febrero 2026 - 21:55hs
25°
Martes 03 de Febrero 2026 - 21:55hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  cultura
 | 
 - 3 de Febrero de 2026 | 21:46

El Municipio invita a las próximas “Tardecitas de Museos”

Las jornadas serán el próximo 07 de febrero en Colonia San Miguel y 14 de febrero en Espigas.

En el marco del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, informa el cronograma de las próximas “Tardecitas de Museos”, tras su reprogramación debido a desfavorables condiciones climáticas.

Se recuerda que “Tardecitas de Museos” se desarrolla en los diferentes Museos de los Pueblos y localidades. Es una invitación a recorrer y habitar los espacios con actividades pensadas para toda la comunidad.

 

Próximas jornadas

 

  • 07/02: Museo Municipal Miguel Stoessel Muller, Colonia San Miguel

A partir de las 18:00 horas apertura de patio de artesanos. Musicalización a cargo de Cristian Braun. Venta de comida a cargo de Sociedad de Fomento “Los amigos”. Actividad pensada para todo público, te invitamos a participar llevando tu reposera y mate.

 

  • 14/02: Museo Municipal de Espigas

A partir de las 18:00 horas apertura de patio de artesanos. Musicalización a cargo de Pablo Pinochi a partir de las 20 horas. Venta de comida, emprendedores, visitas guiadas, talleres para niñeces. Actividad pensada para todo público, te invitamos a participar llevando tu reposera y mate.

 

Durante el recorrido el público podrá participar de guiados espaciales por sala, disfrutar de distintas intervenciones y música en vivo, talleres para niñeces, propuestas gastronómicas de las localidades y disfrutar de los patios de museo con la presentación de diferentes artesanos locales. Se invita a la comunidad a acercarse con reposera y equipo de mate.

 

Las tardecitas de museos buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad y sus patrimonios, promoviendo la identidad local y el disfrute colectivo del espacio cultural.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME