Se desarrolló con éxito la segunda noche de Carnavales Oficiales

Olavarría disfrutó el último sábado de la segunda noche de los Carnavales Oficiales 2026, organizados por el Municipio, con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La fiesta se desarrolló en el Corsódromo Municipal Gabriel Antonio, donde nuevamente pudo verse un importante marco de público.

“El señor IA”, el momo que fue confeccionado por artistas y docentes de las escuelas municipales y con la coordinación de Mauricio Gogorza, fue nuevamente el encargado de inaugurar la actividad en la pasarela.

Luego fue el turno de moteros y los Reyes de la Noche. Posteriormente siguieron el Grito de los Barrios, Daii Yara, Caporales Sangre Morena, Arrebatando Lágrimas, Insaciables, VIP Samba, GRES Bahía Ba y el color de tu corazón.

Este domingo, desde las 20:30, se iniciará la última noche que tendrá la participación destacada de la Comparsa Mirú Mirá, que arribará desde 25 de Mayo, y el cierre con la tradicional quema del momo.