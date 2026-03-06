Natalia Alvarez: "PAMI cortó los pagos a los médicos"

La concejal Natalia Álvarez, presidenta de la comisión de salud del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, salió al cruce de las declaraciones del jefe de agencia de PAMI y concejal de La Libertad Avanza Guillermo Lascano, y aclaró que el problema con las prestaciones médicas en la ciudad se debe a la falta de pago del propio organismo nacional.

La concejal sostuvo que el financiamiento de las prestaciones corresponde exclusivamente a la obra social y que la situación actual afecta a casi la totalidad del sistema de atención para jubilados: “Dejando una vez más a nuestros vecinos jubilados a merced de la motosierra mileista”.

En ese sentido, Álvarez explicó que el jefe de la agencia local de PAMI es el responsable de garantizar que la obra social financie todas las prestaciones en la ciudad, tanto para prestadores (directos) individuales como para quienes tienen convenio a través de Co.Ce.BA.

Asimismo, remarcó que históricamente se intenta trasladar la responsabilidad al sistema público de salud: “El hospital municipal siempre está presente y sigue atendiendo, pero hay que ser claros, una de las obras sociales más importantes del país no está pagando y eso inevitablemente va impactar en el aumento de la demanda”, señaló.

Por último, Álvarez subrayó que el interlocutor directo para resolver la situación es el propio Lascano, quien debería salir a reclamar el pago de las prestaciones, en defensa de jubilados y médicos, en lugar de ser un oficinista de motosierra.

“Además hay que resaltar que tiene un doble rol: es jefe de la agencia de PAMI y concejal por La Libertad Avanza, por eso es quien debe dar respuestas a los vecinos y garantizar que la obra social cumpla con el financiamiento de las prestaciones para los vecinos jubilados de Olavarría.

"Se está desentendiendo de algo que es 100% responsabilidad de él y no solo eso, desinforma culpando al Municipio”, concluyó.