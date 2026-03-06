Premios Dina Pontoni: se conocieron las 57 mujeres postuladas

El Concejo Deliberante de Olavarría realizará este domingo 8 de marzo a las 20 horas en el Teatro Municipal la XV edición de los Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
En esta edición fueron postuladas 57 mujeres en once categorías, que reflejan el compromiso, la trayectoria y el aporte de vecinas de la comunidad en ámbitos sociales, culturales, educativos, productivos, políticos y solidarios.
La ceremonia comenzará con un espectáculo de tango a cargo del Ensamble de mujeres “8 M”, una formación artística conformada especialmente para esta ocasión.
Los Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda son organizados por el HCD y están a cargo de la Comisión de Género, integrada por Guillermina Amespil, Telma Cazot y Liliana Schwindt.
Estos reconocimientos tienen como objetivo visibilizar el trabajo cotidiano de mujeres que generan transformaciones y aportan al crecimiento colectivo de Olavarría.
El lema elegido para esta edición es “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, en consonancia con el tema propuesto por ONU Mujeres para el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 2026, que convoca a derribar barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia.
XV Premios Dina Pontoni: mujeres postuladas por categoría
- Compromiso con el Desarrollo Sociocomunitario
Lorena Merlo
Mariela Riva de Neira
Mariana Luján Moreno
Soledad Marisol Rinaldi
Elena Riveros
Norberta Pozo
Betty Peralta
Mirta Rossi
Paola Jerez
Mirta Martínez
Myriam Ayelef
Mariela Zabaleta
- Compromiso con la política y los Derechos Humanos
Catalina Clar Wagner
María Luisa Quintana
Verónica Paz
- Compromiso con el arte, la cultura y la espiritualidad
Julieta Magnani
María Delia Barbato
Cecilia Alves
Gladys Stoessel
Nora Solle
- Compromiso con la educación, la ciencia, la tecnología y el ambiente
Julia Bintana
Stella Pasquariello
María Angelina Ojeda Leiva
Elisa Ortiz
Sandra Roman
María Inés Berrino
Carolina Bonavetti
María Celia Idiart
- Compromiso con el derecho a la información y la comunicación
Soledad Restivo
Giselle Bricka
- Compromiso con el deporte
Yamila Oreste
Corina Montañez
Lorena Agoutborde
Andrea Serris
- Compromiso con la empresa, el comercio y la economía popular
Natalia Lizarazo
Estefanía Cerrudo
Mariel Cerrudo
Mariela Guevara
Olga Raquel Calvo
- Compromiso con el campo y la vida rural
Juana Levano Ramírez
Norma Urruty
Ana María Peroggi
Lucrecia Sabattini
- Compromiso con la salud
Andrea Chiodi
Maite Salerno
Marianela Pacheco Ripoll
Judith Recavarren
Alejandra Capriata
Patricia Abraham
- Compromiso con la igualdad de género
Silvia Vega
Vanesa Velazco
Natasha Targiano
Victoria Altavista
Jimena Torres
- Compromiso con la equidad de género
Guadalupe Díaz
Agustina Loos
María de los Ángeles Bevacqua.