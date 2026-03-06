Premios Dina Pontoni: se conocieron las 57 mujeres postuladas

El Concejo Deliberante de Olavarría realizará este domingo 8 de marzo a las 20 horas en el Teatro Municipal la XV edición de los Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

En esta edición fueron postuladas 57 mujeres en once categorías, que reflejan el compromiso, la trayectoria y el aporte de vecinas de la comunidad en ámbitos sociales, culturales, educativos, productivos, políticos y solidarios.

La ceremonia comenzará con un espectáculo de tango a cargo del Ensamble de mujeres “8 M”, una formación artística conformada especialmente para esta ocasión.

Los Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda son organizados por el HCD y están a cargo de la Comisión de Género, integrada por Guillermina Amespil, Telma Cazot y Liliana Schwindt.

Estos reconocimientos tienen como objetivo visibilizar el trabajo cotidiano de mujeres que generan transformaciones y aportan al crecimiento colectivo de Olavarría.

El lema elegido para esta edición es “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, en consonancia con el tema propuesto por ONU Mujeres para el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 2026, que convoca a derribar barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia.

XV Premios Dina Pontoni: mujeres postuladas por categoría

- Compromiso con el Desarrollo Sociocomunitario

Lorena Merlo

Mariela Riva de Neira

Mariana Luján Moreno

Soledad Marisol Rinaldi

Elena Riveros

Norberta Pozo

Betty Peralta

Mirta Rossi

Paola Jerez

Mirta Martínez

Myriam Ayelef

Mariela Zabaleta

- Compromiso con la política y los Derechos Humanos

Catalina Clar Wagner

María Luisa Quintana

Verónica Paz

- Compromiso con el arte, la cultura y la espiritualidad

Julieta Magnani

María Delia Barbato

Cecilia Alves

Gladys Stoessel

Nora Solle

- Compromiso con la educación, la ciencia, la tecnología y el ambiente

Julia Bintana

Stella Pasquariello

María Angelina Ojeda Leiva

Elisa Ortiz

Sandra Roman

María Inés Berrino

Carolina Bonavetti

María Celia Idiart

- Compromiso con el derecho a la información y la comunicación

Soledad Restivo

Giselle Bricka

- Compromiso con el deporte

Yamila Oreste

Corina Montañez

Lorena Agoutborde

Andrea Serris

- Compromiso con la empresa, el comercio y la economía popular

Natalia Lizarazo

Estefanía Cerrudo

Mariel Cerrudo

Mariela Guevara

Olga Raquel Calvo

- Compromiso con el campo y la vida rural

Juana Levano Ramírez

Norma Urruty

Ana María Peroggi

Lucrecia Sabattini

- Compromiso con la salud

Andrea Chiodi

Maite Salerno

Marianela Pacheco Ripoll

Judith Recavarren

Alejandra Capriata

Patricia Abraham

- Compromiso con la igualdad de género

Silvia Vega

Vanesa Velazco

Natasha Targiano

Victoria Altavista

Jimena Torres

- Compromiso con la equidad de género

Guadalupe Díaz

Agustina Loos

María de los Ángeles Bevacqua.