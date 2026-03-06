El Municipio adquirirá cuatro ambulancias de alta complejidad

El último miércoles, en el marco del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Maximiliano Wesner anunció que desde la comuna se va a llevar a cabo la compra de 4 nuevas ambulancias de alta complejidad, que serán incorporadas al sistema público de salud.

En ese marco, se informó que el próximo martes 31 de marzo se llevará a cabo el acto público de apertura de cotizaciones.

“Para nosotros la salud es lo primero. Trabajamos día a día para que nuestro sistema de salud vuelva a ser el orgullo de la región”, fue lo que enfatizó el jefe comunal previo a comunicar la medida que permitirá optimizar la respuesta del servicio de emergencias, un beneficio para toda la comunidad.

Se trata de la licitación pública N° 06/26, que contempla un presupuesto oficial de 570 millones de pesos para la compra de 4 vehículos furgón 0 KM para ser utilizada como ambulancia de emergencias médicas de alta complejidad (UTIM). Es por ello que el rodado deberá estar dotado además de todo el equipamiento necesario para una óptima atención de emergencias como así también el traslado de pacientes críticos.

En ese sentido, el pliego expresa con sumo detalle cada uno de los requisitos en materia de mobiliario interior, circuito eléctrico, suministro de oxígeno, climatización y renovación de aire, equipamiento médico general y cardiovascular, entre otras especificaciones.