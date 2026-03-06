Básquet Local: en el Bellingeri, se quedaron los invictos | Infoeme
Básquet Local: en el Bellingeri, se quedaron los invictos

En la noche de este jueves tuvo continuidad el Torneo de Verano de Primera División y fue con derrota para los invictos, San Martín y Ferro.

Foto: Fabián Casanella

El certamen veraniego organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría y fue con victorias para Pueblo Nuevo y El Fortín.

 

En el Amadeo Bellingeri se completó la 4° fecha de la competencia veraniega y en el primer turno, Pueblo Nuevo se quedó con el invicto de San Martín en tiempo suplementario.

 

Para cerrar la programación, el “Clásico del riel” fue para El Fortín que ganó por primera vez en la competencia.

 

Los resultados:

San Martín 75 (70) – 82 (70) Pueblo Nuevo

El Fortín 69 – 55 Ferro

 

Fuente: prensa ABO

