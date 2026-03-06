Más medallas de oro para Vernice en el Campeonato Argentino | Infoeme
Viernes 06 de Marzo 2026 - 20:43hs
18°
Viernes 06 de Marzo 2026 - 20:43hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Canotaje
 - 6 de Marzo de 2026 | 17:00

Más medallas de oro para Vernice en el Campeonato Argentino

Agustín Vernice, continúa teniendo un inicio de temporada sobresaliente en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Velocidad y en la jornada de este viernes sumó dos nuevas medallas.

En Colón, Provincia de Buenos Aires, Agustín Vernice sumó dos nuevas preseas doradas a su actuación personal al consagrarse campeón argentino en el K1 500 y en el K1 300.

 

Luego de haberse consagrado campeón argentino en K1 1000 metros, el palista del Club Estudiantes volvió a imponerse también en las finales de K1 500 metros y K1 300 metros.

 

En la final de K1 500 metros Sénior, Vernice se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1:39,23, estableciendo una clara diferencia sobre sus perseguidores y sacando casi dos segundos de ventaja respecto al segundo puesto.

 

Más tarde volvió a subirse a lo más alto del podio en la final de K1 300 metros Sénior, donde marcó un registro de 0:54,68, imponiéndose nuevamente con autoridad y sacando cerca de un segundo de diferencia sobre su inmediato perseguidor.

 

De esta manera, el representante del Club Atlético Estudiantes acumula tres títulos argentinos en el campeonato, tras sus victorias en K1 1000, K1 500 y K1 300 metros, ratificando su vigencia y liderazgo dentro del canotaje nacional.

 

La actividad de Vernice culminará el próximo domingo, cuando compita en el K1 200 metros.

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME