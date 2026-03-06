Más medallas de oro para Vernice en el Campeonato Argentino

En Colón, Provincia de Buenos Aires, Agustín Vernice sumó dos nuevas preseas doradas a su actuación personal al consagrarse campeón argentino en el K1 500 y en el K1 300.

Luego de haberse consagrado campeón argentino en K1 1000 metros, el palista del Club Estudiantes volvió a imponerse también en las finales de K1 500 metros y K1 300 metros.

En la final de K1 500 metros Sénior, Vernice se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1:39,23, estableciendo una clara diferencia sobre sus perseguidores y sacando casi dos segundos de ventaja respecto al segundo puesto.

Más tarde volvió a subirse a lo más alto del podio en la final de K1 300 metros Sénior, donde marcó un registro de 0:54,68, imponiéndose nuevamente con autoridad y sacando cerca de un segundo de diferencia sobre su inmediato perseguidor.

De esta manera, el representante del Club Atlético Estudiantes acumula tres títulos argentinos en el campeonato, tras sus victorias en K1 1000, K1 500 y K1 300 metros, ratificando su vigencia y liderazgo dentro del canotaje nacional.

La actividad de Vernice culminará el próximo domingo, cuando compita en el K1 200 metros.

Fuente: prensa CAE