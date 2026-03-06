Salió la Quiniela Plus en Olavarría: el ganador se llevó $335 millones

Este viernes fue un día de suerte para un olavarriense que ganó el premio mayor de la Quiniela Plus y se llevó más de 335 millones de pesos.

El sorteo número 12704 de la Quiniela Plus del jueves 5 de marzo registró 2 ganadores, uno en Olavarría y el otro en la localidad de Tigre y otro en Olavarría, por lo cual el premio se dividió en dos y cada uno obtuvo $335.017.150.

Con los números 02, 08, 13, 26, 32, 47, 55 y 74, el vecino de Olavarría hizo su jugada de mil pesos en la agencia Cocuzza, ubicada en avenida Pellegrini y Necochea.

Su titular, Noelia Stein, contó que el ganador del sorteo millonario ya se presentó en la agencia y relató cómo fue el momento en el que recibió la feliz noticia.

“Él estaba acá y cuando sonó la chicharra y yo le dije ‘tenés premio’ nunca relacionó con que era el premio mayor, creyó que eran 35 mil pesos o 350 mil, nunca imaginó que eran 335 millones” manifestó Noelia.

Contó que “había otros clientes así que empezamos a aplaudir, fue muy emotivo”, y destacó que el flamante ganador “realmente necesita el dinero porque está pasando una situación económica complicada”.

Para jugar a la Quiniela Plus, se deben elegir 8 números del 00 al 99 en cualquier agencia de la provincia. Con el mismo ticket, que tiene un valor de $1000, se participa de tres modalidades: Plus, Super Plus y Chance Plus. En la Plus y Chance Plus, se puede ganar con siete, seis y cinco aciertos. El sorteo se realiza de lunes a sábados con la Quiniela nocturna, a las 21 horas.