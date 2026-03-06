Volvió la Liga Nacional y jugaron los primos

La máxima categoría del básquet nacional volvió a su disputa con dos partidos y presencia olavarriense en Santiago del Estero y en Misiones.

En la provincia del Litoral, Oberá Tenis Club derrotó 73-62 a San Martín de Corrientes en un juego que lo tuvo como dominador de principio a fin.

El representante misionero en La Liga Nacional tuvo un regreso positivo, con momentos de holgura donde llegó a estar 20 puntos arriba y contó con el aporte de Bruno Sansimoni y Agustín Brocal.

El olavarriense sumó 4 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias y 1 recupero en 17:39 minutos y el chaqueño formado en Estudiantes jugó 28:50 minutos con 10 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 1 recupero.

Por otro lado, Ferro Carril Oeste inició la gira por Santiago del Estero con caída. Fue 115 a 73 ante Quimsa que sumó su séptima victoria en fila.En el

“Verdolaga”, Alejandro Diez completó 16:07 minutos con 8 puntos y 2 rebotes.