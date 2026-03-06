Volvió la Liga Nacional y jugaron los primos | Infoeme
Viernes 06 de Marzo 2026 - 20:42hs
18°
Viernes 06 de Marzo 2026 - 20:42hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 6 de Marzo de 2026 | 18:41

Volvió la Liga Nacional y jugaron los primos

Luego del parate obligado por la Ventana FIBA, la Liga Nacional terminó con su receso y en la noche de regreso, fue con doble presencia olavarriense y una sola victoria.

Foto: Liga Nacional

La máxima categoría del básquet nacional volvió a su disputa con dos partidos y presencia olavarriense en Santiago del Estero y en Misiones.

 

En la provincia del Litoral, Oberá Tenis Club derrotó 73-62 a San Martín de Corrientes en un juego que lo tuvo como dominador de principio a fin. 

 

El representante misionero en La Liga Nacional tuvo un regreso positivo, con momentos de holgura donde llegó a estar 20 puntos arriba y contó con el aporte de Bruno Sansimoni y Agustín Brocal.

 

El olavarriense sumó 4 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias y 1 recupero en 17:39 minutos y el chaqueño formado en Estudiantes jugó 28:50 minutos con 10 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 1 recupero.

 

Por otro lado, Ferro Carril Oeste inició la gira por Santiago del Estero con caída. Fue 115 a 73 ante Quimsa que sumó su séptima victoria en fila.En el

 

“Verdolaga”, Alejandro Diez completó 16:07 minutos con 8 puntos y 2 rebotes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME