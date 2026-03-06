Tenis: concluyó el exitoso Torneo Memorial “Lionel Armendano”

En los courts del Club Loma Negra tuvo lugar una nueva edición del Torneo Memorial “Lionel Armendano” organizado por la Subcomisión de Tenis y fue con mucha participación.
El último domingo, durante toda la jornada, se disputaron las Finales del convocante certamen que estuvo reservada para las diferentes categorías de Damas, Caballeros y Mixto.
Los resultados
Caballeros:
1ra+2da:
1° Bernardo Palacios / Juan Emilio Palacios
2° Mateo Abdala / Fermín Areco
Segunda:
1° Franco Caputo / Santiago Sak
2° Juan Mujica / Luciano Aguerre
Intermedia:
1° Diego Lopez / Gerardo Eivers
2° Daniel López / Julián Larrieu
3ra+4ta
1° Adolfo Goizueta / Sebastián Caprani
2° Hugo Diuono / Facundo Urrutia
5ta + 6ta
1° Marcelo Bormida / Osvaldo Bucciarelli
2° Emiliano Arrouy / Francisco Mujica
Damas:
A+B
1° Cecilia Espil / Cecilia Paulo
2° Alicia Navarro / Virginia Draghi
B
1° Josefina Tancredi / María Urrutia
2° Cecilia Espil / Virginia Draghi
C
1° María José Calvo / Romina Baldi
2° Berenice Fredes / Nahir Gone
D
1° Giuliana Oriti / Macarena Malacalza
2° Paola Miño / Marisa Del Valle
Mixto:
Mixto B
1° Alicia Navarro / Facundo Urrutia
2° Daniel Cabrera / Carla Pisano
Mixto C
1°Juan Carlos Castelli / Valentina Diorio
2° Rosana Della Maggiora / Guillermo Vivinetto
Fuente: Prensa Loma Negra