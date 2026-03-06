Tenis: concluyó el exitoso Torneo Memorial “Lionel Armendano” | Infoeme
Tenis: concluyó el exitoso Torneo Memorial “Lionel Armendano”

Llegó a su fin una nueva edición de uno de los torneos más convocantes para tenistas olavarrienses y fue con la disputa de las finales en la jornada del último domingo.

En los courts del Club Loma Negra tuvo lugar una nueva edición del Torneo Memorial “Lionel Armendano” organizado por la Subcomisión de Tenis y fue con mucha participación.

El último domingo, durante toda la jornada, se disputaron las Finales del convocante certamen que estuvo reservada para las diferentes categorías de Damas, Caballeros y Mixto.

 

Los resultados

Caballeros:

1ra+2da:

1° Bernardo Palacios / Juan Emilio Palacios

2° Mateo Abdala / Fermín Areco

Segunda:

1° Franco Caputo / Santiago Sak

2° Juan Mujica / Luciano Aguerre

Intermedia:

1° Diego Lopez / Gerardo Eivers

2° Daniel López / Julián Larrieu

3ra+4ta

1° Adolfo Goizueta / Sebastián Caprani

2° Hugo Diuono / Facundo Urrutia

5ta + 6ta

1° Marcelo Bormida / Osvaldo Bucciarelli

2° Emiliano Arrouy / Francisco Mujica

 

Damas:

A+B

1° Cecilia Espil / Cecilia Paulo

2° Alicia Navarro / Virginia Draghi

B

1° Josefina Tancredi / María Urrutia

2° Cecilia Espil / Virginia Draghi

C

1° María José Calvo / Romina Baldi

2° Berenice Fredes / Nahir Gone

D

1° Giuliana Oriti / Macarena Malacalza

2° Paola Miño / Marisa Del Valle

 

Mixto:

Mixto B

1° Alicia Navarro / Facundo Urrutia

2° Daniel Cabrera / Carla Pisano

Mixto C

1°Juan Carlos Castelli / Valentina Diorio

2° Rosana Della Maggiora / Guillermo Vivinetto

 

Fuente: Prensa Loma Negra

 

