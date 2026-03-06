Billar 5 Quillar: hubo “Torneo Amistad” en el Club Español

En las instalaciones del Club Español de Olavarría se completó un “torneo amistad” por Hándicap individual para 32 jugadores de toda la provincia.

La competencia se jugó en dos zonas de 11 jugadores cada una que se completó duranta el horario matutino y luego, ya en el anochecer, se jugaron las instancias definitivas.

La victoria fue para el Master Ricardo Dieguez, dos veces subcampeón del mundo, quien representa al Club Alem de la ciudad de Bolívar y que en la final venció a su compañero Gustavo Lezcano.

En la continuidad del calendario, el próximo fin de semana, se jugará en Lobería el Campeonato Regional de Segunda categoría con la participación de Víctor Di Marco y en Tandil será el de Tercera con Julio Bologna y Juan Farana en representación de la entidad local.