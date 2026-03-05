Agustín Vernice y la costumbre de ser campeón nacional

Agustín Vernice tuvo un gran inicio de temporada al consagrarse campeón argentino en K1 1000 metros en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Velocidad.

En Colón y con más de 500 deportistas de todo el país inició la participación del palista olavarriense y en los K1 1000 volvió a demostrar su gran presente y ganó con un tiempo de 3:22.94, resultado que le permitió quedarse con el título nacional en la prueba más importante del canotaje de velocidad.

Vernice había logrado el pase directo a la definición el pasado miércoles, cuando ganó la Serie 1 con un tiempo de 3:16,39, asegurando su lugar en la final que se disputó este jueves.

Además, el representante del Club Estudiantes con una actuación impecable, accedió a la Final en K1 500m y en K1 300m. En los 500 metros, Vernice obtuvo el primer lugar con un tiempo de 1:38.37 y en los 300 metros, también obtuvo el primer puesto con un tiempo de 55.18.

