Olavarrienses en Liga Argentina: jornada de derrotas locales

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la disputa de la Fase Regular y mientras avanza el último mes, dos de los equipos con presencia local, sumaron derrotas.

En la Conferencia Norte, Jujuy Básquet no pudo en el estadio “Federación” ante Sportivo Suardi. Fue un reñido 87 a 84 en un duelo donde los “Cóndores” no lograron sostener una ventaja de más de una quincena de puntos lograda tras el descanso largo.

Francisco Fornes completó su actuación con 16:46 minutos con 3 puntos y 6 rebotes en el representante que sumó su 13° derrota y se ubica en 7° lugar.

Por otro lado, en la Conferencia Sur, Deportivo Viedma se presentó en La Pampa y cayó ante Pico F.C. por 73 a 65 y desperdició una gran chance de seguir subiendo posiciones.

En el Parque Ángel Larrea, Jeffrey Merchant aportó 7 puntos y 3 rebotes en 14:42 minutos para el elenco rionegrino que marcha 9° en la tabla de posiciones.