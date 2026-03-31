Futbolistas de Olavarría, campeones en España | Infoeme
Martes 31 de Marzo 2026 - 19:46hs
25°
Martes 31 de Marzo 2026 - 19:46hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  deportes
 |  Inferiores AFA
 - 31 de Marzo de 2026 | 19:16

Futbolistas de Olavarría, campeones en España

Joaquín Corrales, Pedro Azato e Isaías García se consagraron campeones en España donde se encuentran de gira con Boca Juniors.

La Octava División de Boca Juniors que cuenta con presencia olavarriense jugó un triangular en España como preparación para el Torneo Fútbol Base Oviedo Cup y logró consagrarse campeón.

 

El “Xeneize” disputó un triangular llamado Supercopa en la previa al comienzo de la Oviedo Cup en España y con Joaquín Corrales, Pedro Azato e Isaías García como protagonistas se quedó con la copa.

 

Los representantes argentinos categoría 2011 se preparan para el certamen internacional entre el 1° y el 5 de abril, pero en la previa venció Real Oviedo FC y el Real Sporting.

 

 

Jaime Azato, Franco Corrales e Isaías García, todos surgidos en Embajadores fueron protagonistas. Corrales marcó el primer gol en tierra española y en la victoria ante Real Oviedo, también marcó García.

 

Luego, los dirigidos por Silvio Rudman igualaron 1 a 1 ante Sporting Gijón antes de enfrentar a Astur CF (Asturias), Las Rozas CF (Madrid), SD Solares (Cantabria) y Marcet Comisentes (Catalunya).

 

Fuente: Diario Xeneize

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME