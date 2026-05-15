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Estudiantes fue local en dos gimnasios para una extensa jornada

En el transcurso del pasado fin de semana, Estudiantes tuvo nuevas presentaciones en el certamen oficial y fue en condición de local.

Por una nueva fecha del Torneo Apertura de la Asociación Amigos del Balonmano, Estudiantes recibió a Independiente de Chivilcoy en una extensa jornada.

 

En dos gimnasios, con el objetivo de completar la fecha y no dividirla en más de un día, el “Bataraz” fue local y sumó ocho victorias. Las acciones se dividieron en el Macrogimnasio y en el gimnasio de San Antonio.

 

Los resultados:

Estudiantes vs Independiente (CH)

Cadetes Masculino A: 26 – 30

Cadetes Femenino: 21 – 32

Primera Masculina B:  36 – 29

Primera Femenina B: 31 – 17

Juveniles Masculino: 24 – 42

Juveniles Femenino: 30 – 45

Primera Masculina A: 19 – 43

Primera Femenina A: 18 – 28

Cadetes Masculino B: 22 – 49

Infantiles Masculino: 4 – 0

Infantiles Femenino: 3 – 1

Menores Masculino: 44 – 29

Menores Fem: 11 – 59

Infantiles Mixto: 4 – 0

Alevines Masculino 31 – 26

Alevines Femenino: 36 – 50

 

Fuente: prensa CAE

 

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