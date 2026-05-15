Estudiantes fue local en dos gimnasios para una extensa jornada

Por una nueva fecha del Torneo Apertura de la Asociación Amigos del Balonmano, Estudiantes recibió a Independiente de Chivilcoy en una extensa jornada.
En dos gimnasios, con el objetivo de completar la fecha y no dividirla en más de un día, el “Bataraz” fue local y sumó ocho victorias. Las acciones se dividieron en el Macrogimnasio y en el gimnasio de San Antonio.
Los resultados:
Estudiantes vs Independiente (CH)
Cadetes Masculino A: 26 – 30
Cadetes Femenino: 21 – 32
Primera Masculina B: 36 – 29
Primera Femenina B: 31 – 17
Juveniles Masculino: 24 – 42
Juveniles Femenino: 30 – 45
Primera Masculina A: 19 – 43
Primera Femenina A: 18 – 28
Cadetes Masculino B: 22 – 49
Infantiles Masculino: 4 – 0
Infantiles Femenino: 3 – 1
Menores Masculino: 44 – 29
Menores Fem: 11 – 59
Infantiles Mixto: 4 – 0
Alevines Masculino 31 – 26
Alevines Femenino: 36 – 50
Fuente: prensa CAE