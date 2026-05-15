Frío, tímidos rayos del sol y neblina, la pintura de la mañana del viernes

Al frío que está marcando este mes de mayo, como si estuviera dando vueltas un invierno ansioso por adelantar su llegada, este viernes se compusieron bellas imágenes en el centro de la Ciudad y en los parques en una mezcla de neblina con los primeros rayos del sol.

Aunque no existen datos debido al ajuste impuesto por el Gobierno nacional en el Servicio Meteorológico por el cual los trabajadores de la estación local concentraron su horario laboral entre las 9 y las 15, el blanco denotó una nueva helada en esta jornada.

De acuerdo con el primer reporte, a las 9 de la mañana la temperatura en Olavarría era de 3.9 grados, con una humedad total (100%), viento calmo y visibilidad horizontal reducida por neblina.

Se anuncian posibles lloviznas para este viernes en horas de la noche. En lo que respecta al fin de semana, para este sábado se espera una mínima de 7 grados y una máxima 13, con un 40% de posibilidades de lluvias aisladas para la madrugada y la mañana.

El domingo se presentará soleado, aunque con bajas temperaturas, que oscilarán entre los 3 y los 14 grados.