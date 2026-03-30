Básquet Local: El Fortín se quedó con la Zona Olavarría

El certamen de verano organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División terminó con la zona de equipos olavarrienses y fue con la consagración de El Fortín.

El “Fortinero” derrotó 71 a 68 a Pueblo Nuevo en el Juan Manolio ante un buen marco de público y se adjudicó la posibilidad de jugar la Finalísima del Torneo de Verano. Gaetano Leuful con 19 puntos fue el goleador y la figura con un triple clave para dar vuelta la historia.

En un duelo no tan bien jugado, pero con las emociones a flor de piel, los dirigidos por Mariano Arrondo tuvieron mayor puntería en el último minuto y se quedaron con el trofeo.

Muchos tiros errados -sobre todo personales-, muchos errores de traslado y una humedad que no ayudó a ninguno no quitaron las emociones de la definición del grupo que tuvo al “Lobo” manejando las acciones durante gran parte del tiempo, pero sobre el cierre, El Fortín lo revirtió.

A falta de 30 segundos para el final, el local perdió la pelota y El Fortín castigó con un triple de Leuful para dar vuelta el resultado y, luego desde la línea, aseguró la conquista.

El próximo jueves llegará a su fin el Torneo de Verano con la Finalísima entre El Fortín y Deportivo Argentino.

Síntesis Pueblo Nuevo – El Fortín:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Suárez, D., Reyes, A. y Rincón, J.

Pueblo Nuevo (68): Barsi (12), Menon (8), Dupin (18), Alberca (3), Alonso (4) -FI- Poblete (0), Luján (4), Conte (14), Paladino (5). DT- Cristian Sánchez

El Fortín (71): Leuful (19), Navarro (6), Lucini, V. (4), Baffo (18), Funes (3) -FI- Santillán (0), Lucini, M. (11), Simón (2), Garcés (0), Negretti (4), Iseppi (4). DT- Mariano Arrondo

Parciales: 18 – 16; 33 – 33; 52 – 50 y 68 – 71