Liga Federal: debutó Giménez en una semana con todos en cancha

La tercera categoría del básquet nacional completó una nueva semana en todo el territorio nacional y varios representantes locales salieron a la cancha.

En la Zona A de la Región Sudeste, Independiente se presentó en el Maxigimnasio del Parque Guerrero y sumó una abultada derrota en su quinta presentación.

Ariel Weisbeck jugó 30:01 minutos con 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa y Matías Beltramella tomó 4 rebotes y dio 2 asistencias en 16:27 minutos en la cancha.

Por otro lado, en La Pampa, Ferro Carril Oeste derrotó a All Boys por 84 a 64 en el “Cosolito” y se produjo el debut de Nicolás Giménez en el “Verdolaga”.

El pivot olavarriense completó 24:10 minutos en la noche del sábado con 14 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 1 tapa.

Por otro lado, en la Zona B del grupo que reúne a equipos de Buenos Aires y La Pampa, Atenas volvió al triunfo al derrotar 69 a 62 a Atlético Pilar en condición de visitante.

En el “Griego”, Santiago Aman sumó 26:38 minutos con 12 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia e Ignacio Aman completó 6 puntos y 3 rebotes en 17:09.

Además, en la Región Metropolitana, Presidente Derqui sumó su tercera derrota al caer ante CASA de Padua por 73 a 62.

Mauricio Pane anotó 16 puntos, tomó 1 rebote y recuperó 1 pelota en 36:59 minutos.

Por último, Gastón Di Salvo fue intervenido quirúrgicamente con éxito de la rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla izquierda y ya se encuentra trabajando en su recuperación.