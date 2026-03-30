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 - 30 de Marzo de 2026 | 18:31

Liga Federal: debutó Giménez en una semana con todos en cancha

En el transcurso de la última semana se completaron nuevas presentaciones de los deportistas olavarrienses en la Liga Federal y se produjo el debut de Nicolás Giménez. Gastón Di Salvo fue operado exitosamente.

Foto: Prensa Ferro Carril Oeste // Andrés Arouxet

La tercera categoría del básquet nacional completó una nueva semana en todo el territorio nacional y varios representantes locales salieron a la cancha.

 

En la Zona A de la Región Sudeste, Independiente se presentó en el Maxigimnasio del Parque Guerrero y sumó una abultada derrota en su quinta presentación.

 

Ariel Weisbeck jugó 30:01 minutos con 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa y Matías Beltramella tomó 4 rebotes y dio 2 asistencias en 16:27 minutos en la cancha.

 

 

Por otro lado, en La Pampa, Ferro Carril Oeste derrotó a All Boys por 84 a 64 en el “Cosolito” y se produjo el debut de Nicolás Giménez en el “Verdolaga”.

 

El pivot olavarriense completó 24:10 minutos en la noche del sábado con 14 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 1 tapa.

 

Por otro lado, en la Zona B del grupo que reúne a equipos de Buenos Aires y La Pampa, Atenas volvió al triunfo al derrotar 69 a 62 a Atlético Pilar en condición de visitante.

 

En el “Griego”, Santiago Aman sumó 26:38 minutos con 12 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia e Ignacio Aman completó 6 puntos y 3 rebotes en 17:09.

 

Además, en la Región Metropolitana, Presidente Derqui sumó su tercera derrota al caer ante CASA de Padua por 73 a 62. 

Mauricio Pane anotó 16 puntos, tomó 1 rebote y recuperó 1 pelota en 36:59 minutos.

 

Por último, Gastón Di Salvo fue intervenido quirúrgicamente con éxito de la rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla izquierda y ya se encuentra trabajando en su recuperación. 

 

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