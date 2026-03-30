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Torneo Federal A: además del gol, hubo varios debuts

En el transcurso del fin de semana y la tarde del lunes se completó una nueva fecha del Torneo Federal A y fue con el primer gol olavarriense de la temporada y los estrenos de Marín, Battigelli y los hermanos Di Bello.

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 2° fecha en las cuatro zonas y fue con presencia olavarriense y el gol de Pablo Mujica.

 

En la Zona D, Villa Mitre derrotó 2 a 0 a Círculo Deportivo en Bahía Blanca y en un cotejo con triple presencia olavarriense, Pablo Mujica fue autor de uno de los goles y se retiró a los 80´.

 

Además, en “El Fortín” del “Tricolor”, Carlos Battigelli tuvo su estreno al ingresar a los 57´, mientras que Quimey Marín fue titular en el “Papero” que debutó en el certamen y dejó el campo de juego a los 63´.

 

Dentro del mismo grupo, Santamarina con Matías González y Nicolás Serantes como parte del cuerpo técnico, perdió 2 a 0 ante Sol de Mayo en su primer partido en Tandil.

 

En la Zona C, Deportivo Rincón tuvo su primer partido y fue con empate 2 a 2 ante FADEP en Mendoza. Nicolás Di Bello fue titular en el “León patagónico” y se retiró a los 55´ y Bruno Di Bello ingresó a los 85´ para jugar los últimos minutos.

 

Por último, en la Zona A, Sportivo Las Parejas sumó su primer punto al igualar 1 a 1 ante Atlético Escobar en el estadio de Deportivo Armenio. En el elenco santafesino, Nadir Hadad no fue de la partida.

 

El Linqueño, por su parte, cayó 3 a 1 ante Defensores de Belgrano en Villa Ramallo. Mateo Alberca fue suplente en el elenco perdedor y no vio minutos.

 

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