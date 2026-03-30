Llegó el agua de los campos y del Vallimanca y se anegó el acceso a Recalde

Al aumentar el nivel del agua como consecuencia de la corriente proveniente de la cuenta alta del arroyo Vallimanca y campos de la zona quedó anegado el acceso a la localidad de Recalde, donde entre la noche del sábado y la madrugada del domingo llovieron más de 200 milímetros.

Personal de la Secretaría de Obras Públicas, que recorrió el lugar durante toda la jornada del domingo, se encuentra trabajando en el sector a las directivas del secretario Orfel Fariña, quien está en la localidad desde horas de la madrugada.

Las autoridades solicitaron no circular por caminos vecinales ni intentar acceder a la localidad, dado que el sector del puente Blanca Grande es el que presenta actualmente una mayor crecida del nivel de agua.