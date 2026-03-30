Los registros de lluvia en los establecimientos rurales

Los registros pluviales en los distintos establecimientos rurales del partido de Olavarría revelan con claridad que el epicentro de la tormenta del pasado fin de semana estuvo desde el casco urbano de Olavarría en dirección oeste hacia el límite con Bolívar.

Mientras tanto, con punto de partida en Loma Negra y hacia el límite con Laprida los registros fueron mucho menos, y en algunos casos menores.

En el establecimiento “La Eufemia” de Mapis se registraron 160 mm; en “La Francisquita” de Muñoz 60; en “Don Enrique” de La Montañesa 110 mm; en “La Verde”, ubicada entre 16 de Julio y Muñoz, 60mm y en “La Delia” de Muñoz cayeron 55mm.

En “La María” de Paula el agua caída fue de 100 mm; en “La Carmelita” de La Palmira 82 mm; en “El Recreo” de Colonia Nievas 107 mm; en “La Paulita” 230 mm y en “La Remontada” de Querandíes se registraron 40 mm.

La lluvia caída en el establecimiento “El Aromo” de pasaje El Gaucho fue de 155 mm; en “La Amistad” de Querandíes 42 mm; en “Fortín Bostero” de Espigas 100 mm; en “Santa Clara”, entre 16 de Julio y El Luchador, 20 mm.

“Don Lucas”, ubicado entre Espigas y Crotto, se registró una precipitación de 110 mm; en “San Modesto” de Pourtalé 75 mm; en “La Hilda” de Blanca Chica 110 mm; en “San Enrique” de Santa Luisa 31 mm.

El registro del establecimiento “San Juan” de Rocha fue de 55mm; en “La Elisa” de 16 de Julio 64 mm; en “Los Viejos” de Colonia Hinojo 150 mm; en “La Totora” de Durañona 16 mm y en “Siete Hermanos” de Santa Luisa llovieron 15 mm.