Olavarrienses se lucieron en el “Run Altas Cumbres”

Atletas de Olavarría se lucieron en la Run Altas Cumbres que recorrió caminos y senderos de montaña en las sierras cordobesas de Cura Brochero.

La competencia que reunió a más de 3000 atletas de todo el país marcó el inicio de un fin de semana con mucho deporte, ya que 24 horas después se completó el “Vuelta a las Altas Cumbres” una convocante carrera de mountain bike.

El “Run Altas Cumbres”, con largada y llegada frente al Polideportivo Municipal de la localidad cordobesa ofreció cinco distancias y en los 42 kilómetros, Diego Cisneros fue el tercer atleta en cruzar el globo de llegada. El atleta de Sierras Bayas, además, se impuso en su franja etaria.

Por otro lado, la jornada sabatina contó con la presencia de Pablo Catalini y Leandro Echezuri en los casi 22 kilómetros. Catalini fue 5° en la general.

Por último, en la categoría Damas, Gisela Cruce, del grupo CB Running, terminó en el Top10 de los 21K y fue 2° en su categoría y también completó la prueba Amparo Echezuri de Ohana Team.