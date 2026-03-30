Nuevos profesionales de la carrera de Medicina

Este sábado, 17 estudiantes dieron un paso fundamental en su formación y se convirtieron en profesionales de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud (Unicen).

La evaluación se realizó en el marco de la Práctica Final Obligatoria (PFO), a través del sistema ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado), una instancia que permite valorar de manera integral los conocimientos teóricos, las habilidades clínicas y las actitudes profesionales.

Durante la jornada, distintos espacios de la Facultad se transformaron en consultorios donde las y los estudiantes resolvieron casos clínicos junto a actores y actrices que representaron pacientes, en un entorno realista y controlado.

Los flamantes profesionales son: Brisa Baron, Martina Bayerque, Agustín Carmusciano, Julietta Davant, Fiorella Díaz, Tomás Dietrich, Bárbara Fischer Stivani, Sergio Aarón Lucero, Nerina Mangone, Florencia Ayelén Martínez, Carla Pellegrini, Micaela Yael Riedel, Francisco Roldán, Fiorella Santucci, Valentina Suárez, Sofía Tártara y Zahira Villarreal.

Cabe destacar que este es el primero de los tres grupos que rendirán el examen en los próximos días (unos 90 en total), completando una nueva cohorte de médicos formados en la Facultad con sede en Olavarría.