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 - 30 de Marzo de 2026 | 16:45

Pablo Mujica y su primer grito del 2026: “El equipo tiene mucho hambre”

Sostuvo el delantero olavarriense que marcó el primer gol del 2026 para su equipo en el Torneo Federal A en la jornada del pasado domingo.

Por la 2° fecha de la Zona C de la tercera categoría del fútbol argentino, Villa Mitre derrotó a Círculo Deportivo y uno de los festejos fue olavarriense.

 

Finalizado el debut de local del “Tricolor” y con los primeros 3 puntos de la temporada, Pablo Mujica habló con La Nueva.

 

La nota: “El desahogo con el que Pablo Mujica celebró el 1 a 0 de Villa Mitre, era una muestra de la bronca contenida del olavarriense y también de todo un equipo que había generado mucho y no había podido concretar.

 

Finalmente, la Villa pudo trasladar al marcador todo lo que positivo que había mostrado en el juego y terminó venciendo a Círculo Deportivo por 2 a 0, en su primera presentación en El Fortín, por la segunda fecha del Federal A.

 

“Contentos porque en la primera fecha hicimos un partidazo y no quiso entrar, hoy parecía que nos pasaba lo mismo. Erramos muchos goles, creo que siete u ocho en el primer tiempo, por suerte en el segundo tiempo se abrió el arco", remarcó Pablo.

 

-¿En tu festejo hubo un poco de esa bronca contenida y de desahogo?

-Sí tenía una bronca bárbara, porque creo que el equipo estaba jugando muy bien ofensiva y defensivamente, nos faltaba eso nomás.

 

-¿Empezaba a pesar en la cabeza que no entrara?

-No, gracias a Dios el grupo está bien. Lo hablamos en el vestuario y sabíamos que teníamos que seguir intentando, la vida es eso: intentar hasta que sale. Gracias a Dios salió.

 

-¿En cierta forma los sorprendió para bien lo que mostró el equipo en estas fechas, sobre todo por tratarse de un equipo prácticamente nuevo?

-Creo que el grupo tiene mucha hambre, hoy le tocó meter un gol a Marcos (Escobar, autor del 2 a 0), que es un chico que viene de las inferiores de Banfield. Todos tienen ganas de entrar y mejorar, eso hace mejor al equipo, porque hay competencia interna. Tenemos que seguir por este camino.

 

-Sentís que el equipo fluye adelante...

-No es normal en esta categoría generar tantas chances, vimos el video del partido en Mar del Plata y generemos 7 u 8 situaciones de gol y hoy también tuvimos 10 o 11. Hoy metimos dos goles y creo que cada vez vamos a estar más finos.

 

-¿Desde lo personal, cómo te sentiste? hoy te tocó jugar como delantero...

-Yo donde pueda ayudar al equipo, estoy contento de estar entre los 11.

 

-En ese sentido también suma el gol...

-Para mi familia que me vino a ver, para mi novia, mientras sirva para el equipo me pone muy contento.

 

-Decías que son un equipo con hambre, ¿para qué están, que objetivos tienen como grupo?

-Nos pusimos objetivos cortos, el primero es clasificar entre los cuatro. Vamos paso a paso, hay muchos chicos con hambre, jóvenes que se rompen el lomo para jugar. Algunos van al banco, otros quedan afuera, aprovecho a mandarle un saludo grande a Valen (Jouglard, quien se rompió los ligamentos en la primera fecha), que también este triunfo y el gol fue para él porque es alguien muy importante para nosotros. Hay una competencia linda y sana”.

 

Fuente: La Nueva

 

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