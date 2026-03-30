El destino más solicitado: Brasil

Brasil continúa posicionándose como uno de los destinos más elegidos por los argentinos, gracias a su cercanía, su diversidad de paisajes y su amplia oferta turística. Desde playas de aguas cristalinas hasta propuestas all inclusive de primer nivel, el país ofrece experiencias que se adaptan tanto a quienes buscan descanso como a quienes desean explorar nuevos destinos.

En este marco, Piana del Sole presenta una nueva programación de salidas grupales acompañadas a Brasil, con fechas estratégicas a lo largo de 2026. La propuesta incluye destinos destacados como Arraial do Cabo (02/06), Maragogi (10/06), Porto de Galinhas (23/07), Imbassaí (18/10) y una segunda salida a Porto de Galinhas (14/11). Cada opción fue pensada para ofrecer experiencias completas, con el respaldo de una organización que prioriza la comodidad y la tranquilidad del viajero.

Arraial do Cabo y Maragogi

Arraial do Cabo se distingue por sus playas de aguas transparentes y tonalidades turquesa, características que le han valido el reconocimiento como uno de los destinos más impactantes de Brasil. Sus paisajes naturales, combinados con excursiones náuticas y playas de difícil acceso, convierten cada jornada en una experiencia única.

Por su parte, Maragogi se destaca por sus piscinas naturales formadas entre arrecifes, donde los visitantes pueden disfrutar de aguas calmas y una notable biodiversidad marina. Este destino, ubicado en el nordeste brasileño, ofrece una propuesta ideal para quienes buscan relax en un entorno natural privilegiado, con servicios de calidad y opciones all inclusive.

Ambas salidas, previstas para el mes de junio, representan una alternativa atractiva para quienes deseen anticiparse al invierno y disfrutar de temperaturas cálidas en destinos de alto valor paisajístico.

Porto de Galinhas e Imbassaí

Porto de Galinhas se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los viajeros argentinos. Sus playas de aguas cálidas, sus piscinas naturales y su infraestructura turística lo convierten en una opción versátil, adecuada tanto para familias como para parejas o grupos de amigos. Las salidas programadas para julio y noviembre permiten elegir el momento más conveniente para vivir esta experiencia.

Imbassaí, en el estado de Bahía, propone un entorno más tranquilo, donde la naturaleza y el confort se combinan en un equilibrio ideal. Este destino se caracteriza por su cercanía con la vegetación autóctona y sus alojamientos de categoría, lo que lo posiciona como una opción recomendada para quienes buscan desconectar del ritmo cotidiano.

La selección de destinos responde a una estrategia orientada a ofrecer variedad y calidad, contemplando diferentes preferencias y estilos de viaje.

Financiación accesible y una experiencia acompañada

Las salidas grupales acompañadas representan una alternativa cada vez más elegida, ya que permiten simplificar la organización del viaje y brindar un acompañamiento constante durante toda la experiencia. Este formato no solo facilita la logística, sino que también promueve el intercambio y la vivencia compartida entre los viajeros.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la posibilidad de acceder a cuotas fijas y sin interés, lo que facilita la planificación y el acceso a destinos internacionales. Esta modalidad permite anticipar el viaje y organizar el presupuesto sin variaciones inesperadas.

Asimismo, los cupos limitados refuerzan la importancia de realizar una reserva anticipada, especialmente en destinos de alta demanda como los incluidos en esta programación.

Con una propuesta sólida y destinos cuidadosamente seleccionados, Piana del Sole reafirma su compromiso de acercar experiencias de viaje memorables, adaptadas a las necesidades actuales del público. Brasil, en este contexto, se presenta como una opción ideal para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y calidad en un mismo viaje.