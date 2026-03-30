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ALICIA RAQUEL HORMAECHEA VIUDA DE HERNANDO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 30 de marzo de 2026 a los 95 años.

 

Sus hijos Eduardo y Jorge. Sus hijas políticas Adriana y Carina. Sus nietos Juan Ignacio, Agustín, Facundo, Luisina y Guillermina. Su bisnieto Felipe y demás deudos participan de su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "D", martes de 08:00 a 10:30. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma De Paz, martes a las 10:30. 

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecina del Microcentro, nacida en General La Madrid. Ama de casa jubilada.

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