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 - 29 de Marzo de 2026 | 23:01

Chingotto y Galán otra vez campeones: se consagraron en Miami

En la noche del domingo y en una cambiante Final del Miami P1, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su segundo título de la temporada.

Foto: Premier Pádel

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño volvió a derrotar a los “Golden Boys” y sumó su segundo título en la temporada de Premier Pádel que completó su cuarto evento.

 

En el Miami Beach Convention Center, Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en el cierre del torneo en suelo estadounidense a Arturo Coello y Agustín Tapia en 1 hora y 51 minutos de partido.

 

Con el “Súper-Ratón” como máxima figura y defendiendo de forma excepcional, la “Chingalán” se impuso 7/5, 3/6 y 6/3 a los N°1 del mundo.

 

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