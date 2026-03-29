Chingotto y Galán otra vez campeones: se consagraron en Miami

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño volvió a derrotar a los “Golden Boys” y sumó su segundo título en la temporada de Premier Pádel que completó su cuarto evento.

En el Miami Beach Convention Center, Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en el cierre del torneo en suelo estadounidense a Arturo Coello y Agustín Tapia en 1 hora y 51 minutos de partido.

Con el “Súper-Ratón” como máxima figura y defendiendo de forma excepcional, la “Chingalán” se impuso 7/5, 3/6 y 6/3 a los N°1 del mundo.