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 - 29 de Marzo de 2026 | 17:08

Gonzalo Aman completó el segundo Campus de Desarrollo U18 del 2026

Desde el 19 al 27 de marzo tuvo lugar un nuevo Campus de Desarrollo y entre los convocados estuvo Gonzalo Aman.

Foto: prensa CAB

Gonzalo Aman volvió a decir presente en la concentración organizada por la Confederación Argentina de Básquet que tuvo lugar en Zárate durante la última semana.

 

Con la mirada puesta en la AmeriCup de la categoría, la Selección Argentina U18 continuó con su preparación y realizó el segundo Campus del 2026 con 17 convocados entre los que se encontró el basquetbolista surgido en Estudiantes.

 

Las actividades con miras a la competencia del mes de junio tuvieron lugar en el Espacio DAM de Zárate, bajo la conducción de Mauro Polla.

 

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