Estudiantes se quedó con la "Copa Desafío"

En el Juan Manolio, terminó el enfrentamiento preparatorio entre Estudiantes y El Fortín que organizó la Asociación de Básquet de Olavarría y fue con consagración para el "Bataraz".

El “Bataraz” derrotó 43 a 28 a El Fortín y se quedó con el título en juego en el tercer y definitorio partido. Valentina Sak fue la máxima anotadora con 10 puntos.

En un duelo de trámite parejo, las “Fortineras” iniciaron mejor pero no supieron aguantar la reacción de las dirigidas por Ramiro Bou que pasaron al frente en el segundo parcial y luego se encargaron de aumentar más y más la ventaja.