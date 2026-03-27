Prórroga del vencimiento del impuesto automotor

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda, informa que por decisión del Ejecutivo Municipal se prorrogó el vencimiento del Impuesto Automotor correspondiente al período fiscal 2026. De esta manera, los contribuyentes dispondrán de un mes adicional para realizar el pago.

La medida se enmarca en el Decreto Municipal N° 890/26 y contempla tanto para el pago anual como la cuota 1 del corriente año, por lo que extiende al mes de mayo el plazo previsto inicialmente para abril.

De acuerdo con lo que se añadió, la modificación en el calendario se dispuso debido a la recepción cercana a la fecha inicial del vencimiento de la información vinculada a automotores modelo 2014/15, lo que permitirá la correcta emisión y procesamiento de las boletas.

Las personas que realicen el pago anual antes del 11 de mayo del corriente año tendrán un descuento del 10%.

Nuevas fechas de vencimiento

_ Pago Anual / Cuota 1: 11/05/2026

_ Cuotas restantes: 10/06/2026, 10/08/2026, 13/10/2026 y 10/12/2026