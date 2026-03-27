El viernes santo será la 49º edición de la peregrinación a la Virgen de la Loma

En el marco de la Semana Santa, el viernes 3 de abril se realizará el tradicional Vía Crucis con peregrinación a la Virgen de la Loma, una de las expresiones de fe más convocantes de la comunidad local.

La actividad será la edición N°49 y llevará como lema “Caminamos por la paz tras las huellas de Jesús”, una consigna que propone orar por la paz, comprometerse en su construcción y profundizar el seguimiento de Jesucristo.

Recorrido y organización

El Vía Crucis se iniciará a las 8.30 en la iglesia Monte Viggiano, ubicada en Dorrego 2245 y Riobamba, y se extenderá hasta el santuario de la Virgen de la Loma.

Durante todo el recorrido habrá disponibilidad de confesiones. Además, se informó que habrá micros para el regreso, con un costo de 5.000 pesos por pasaje.

Signos y contexto

Como símbolo de paz, hace cuatro años se plantó un olivo en avenida Trabajadores y Alberdi, en el inicio del camino del peregrino, donde se renovará la oración por la paz.

La peregrinación de este año se realiza en el marco del jubileo franciscano por los 800 años del tránsito de San Francisco. En ese sentido, el templo de la Virgen de la Loma fue designado como uno de los lugares de la diócesis de Azul para obtener la indulgencia jubilar.

Asimismo, en el contexto de la Iglesia argentina, se recuerda el jubileo de los mártires riojanos, como una instancia para mantener viva la memoria de quienes no permanecieron en silencio ante la injusticia social.

Desde la organización se invita a la comunidad olavarriense a participar del Vía Crucis, con el objetivo de renovar la fe y el compromiso por la paz.