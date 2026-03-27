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Estudiantes tuvo su primer Encuentro de Saltos Hípicos

El pasado domingo, en la pista del Parque Guerrero, deportistas del Club Estudiantes tuvieron su Primer Encuentro Interno de Saltos Hípicos del año.

El Club Atlético Estudiantes organizó un encuentro interno de saltos hípicos en una jornada que reunió a jinetes y amazonas en distintas categorías.

 

La actividad permitió a los participantes sumar experiencia, rodaje y continuar con su proceso formativo dentro de la disciplina.

 

A lo largo de la jornada se disputaron pruebas de manejo y saltos en diferentes alturas, con la participación de representantes de distintos clubes.

 

Los resultados:

Manejo

1° Albertina Selaya con Tango – La Camila

 

0,40 mts

1° Melany Montaño con Gretel – CAE

2° Benjamín Espínola con Lucerito – La Nativa

 

0,50 mts

1° Trinidad Block con Cardal – CAE

2° Felipe Rey con Gretel – CAE

3° Benjamín Espínola con Lucerito – La Nativa

4° Matías Blas con Soldado – La Camila

5° Milagros Armentano con Tango – La Camila

6° Guadalupe Carrú con Pampeano – CAE

 

0,60 mts

1° Matías Blas con Soldado – La Camila

2° Milagros Armentano con Tango – La Camila

3° Ema Ramírez con Country Boy – CAE

4° Guadalupe Laborda – Las Sierras

 

0,70 mts

1° Benjamín Urdapilleta con Jota E Aquiloja – CAE

2° Francisca Trueba con LS Grafito – La Soñada

3° Guadalupe Laborda – Las Sierras

 

0,80 mts

1° Benjamín Urdapilleta con Jota E Aquiloja – CAE

2° Mora Bruzon con Abril Ozalino – La Soñada

3° Camila Sánchez con Doctora – Las Sierras

4° Francisca Trueba con LS Grafito – La Soñada

5° Victoria Casimiro con Korssandra – Las Sierras

 

0,90 mts

1° Martina Squirru con Patagonia – La Soñada

1° Natalia López Capul con LS Rango – La Soñada

2° Martina Alonso con Santino – La Nativa

2° Juan Pablo Kriger con Doctora – Las Sierras

3° Olivia Deferrari con Ombú Roma – La Soñada

4° María Josefina González con Chocolina – La Nativa

5° María Josefina González con Aragón Z – La Nativa

6° Mora Bruzzon con Abril Ozalino – La Soñada

7° Victoria Casimiro con Korssandra – Las Sierras

 

 

1,00 mts

1° Martina Squirru con Patagonia – La Soñada

2° Olivia Deferrari con Ombú Roma – La Soñada

3° María Josefina González con Chocolina – La Nativa

1,10 mts

1° Sofía Dure con Relámpago Nativo – La Nativa

 

Fuente: Prensa CAE

 

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