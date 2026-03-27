Estudiantes tuvo su primer Encuentro de Saltos Hípicos

El Club Atlético Estudiantes organizó un encuentro interno de saltos hípicos en una jornada que reunió a jinetes y amazonas en distintas categorías.

La actividad permitió a los participantes sumar experiencia, rodaje y continuar con su proceso formativo dentro de la disciplina.

A lo largo de la jornada se disputaron pruebas de manejo y saltos en diferentes alturas, con la participación de representantes de distintos clubes.

Los resultados:

Manejo

1° Albertina Selaya con Tango – La Camila

0,40 mts

1° Melany Montaño con Gretel – CAE

2° Benjamín Espínola con Lucerito – La Nativa

0,50 mts

1° Trinidad Block con Cardal – CAE

2° Felipe Rey con Gretel – CAE

3° Benjamín Espínola con Lucerito – La Nativa

4° Matías Blas con Soldado – La Camila

5° Milagros Armentano con Tango – La Camila

6° Guadalupe Carrú con Pampeano – CAE

0,60 mts

1° Matías Blas con Soldado – La Camila

2° Milagros Armentano con Tango – La Camila

3° Ema Ramírez con Country Boy – CAE

4° Guadalupe Laborda – Las Sierras

0,70 mts

1° Benjamín Urdapilleta con Jota E Aquiloja – CAE

2° Francisca Trueba con LS Grafito – La Soñada

3° Guadalupe Laborda – Las Sierras

0,80 mts

1° Benjamín Urdapilleta con Jota E Aquiloja – CAE

2° Mora Bruzon con Abril Ozalino – La Soñada

3° Camila Sánchez con Doctora – Las Sierras

4° Francisca Trueba con LS Grafito – La Soñada

5° Victoria Casimiro con Korssandra – Las Sierras

0,90 mts

1° Martina Squirru con Patagonia – La Soñada

1° Natalia López Capul con LS Rango – La Soñada

2° Martina Alonso con Santino – La Nativa

2° Juan Pablo Kriger con Doctora – Las Sierras

3° Olivia Deferrari con Ombú Roma – La Soñada

4° María Josefina González con Chocolina – La Nativa

5° María Josefina González con Aragón Z – La Nativa

6° Mora Bruzzon con Abril Ozalino – La Soñada

7° Victoria Casimiro con Korssandra – Las Sierras

1,00 mts

1° Martina Squirru con Patagonia – La Soñada

2° Olivia Deferrari con Ombú Roma – La Soñada

3° María Josefina González con Chocolina – La Nativa

1,10 mts

1° Sofía Dure con Relámpago Nativo – La Nativa

Fuente: Prensa CAE