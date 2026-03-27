Estudiantes tuvo su primer Encuentro de Saltos Hípicos

El Club Atlético Estudiantes organizó un encuentro interno de saltos hípicos en una jornada que reunió a jinetes y amazonas en distintas categorías.
La actividad permitió a los participantes sumar experiencia, rodaje y continuar con su proceso formativo dentro de la disciplina.
A lo largo de la jornada se disputaron pruebas de manejo y saltos en diferentes alturas, con la participación de representantes de distintos clubes.
Los resultados:
Manejo
1° Albertina Selaya con Tango – La Camila
0,40 mts
1° Melany Montaño con Gretel – CAE
2° Benjamín Espínola con Lucerito – La Nativa
0,50 mts
1° Trinidad Block con Cardal – CAE
2° Felipe Rey con Gretel – CAE
3° Benjamín Espínola con Lucerito – La Nativa
4° Matías Blas con Soldado – La Camila
5° Milagros Armentano con Tango – La Camila
6° Guadalupe Carrú con Pampeano – CAE
0,60 mts
1° Matías Blas con Soldado – La Camila
2° Milagros Armentano con Tango – La Camila
3° Ema Ramírez con Country Boy – CAE
4° Guadalupe Laborda – Las Sierras
0,70 mts
1° Benjamín Urdapilleta con Jota E Aquiloja – CAE
2° Francisca Trueba con LS Grafito – La Soñada
3° Guadalupe Laborda – Las Sierras
0,80 mts
1° Benjamín Urdapilleta con Jota E Aquiloja – CAE
2° Mora Bruzon con Abril Ozalino – La Soñada
3° Camila Sánchez con Doctora – Las Sierras
4° Francisca Trueba con LS Grafito – La Soñada
5° Victoria Casimiro con Korssandra – Las Sierras
0,90 mts
1° Martina Squirru con Patagonia – La Soñada
1° Natalia López Capul con LS Rango – La Soñada
2° Martina Alonso con Santino – La Nativa
2° Juan Pablo Kriger con Doctora – Las Sierras
3° Olivia Deferrari con Ombú Roma – La Soñada
4° María Josefina González con Chocolina – La Nativa
5° María Josefina González con Aragón Z – La Nativa
6° Mora Bruzzon con Abril Ozalino – La Soñada
7° Victoria Casimiro con Korssandra – Las Sierras
1,00 mts
1° Martina Squirru con Patagonia – La Soñada
2° Olivia Deferrari con Ombú Roma – La Soñada
3° María Josefina González con Chocolina – La Nativa
1,10 mts
1° Sofía Dure con Relámpago Nativo – La Nativa
Fuente: Prensa CAE