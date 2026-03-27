Los Di Bello en Deportivo Rincón: arranca el sueño de ascenso de los hermanos

Deportivo Rincón viene de jugar un partido muy importante en su historia ante San Lorenzo por Copa Argentina y el venidero domingo dará inicio oficialmente a su temporada en la tercera categoría del fútbol argentino y será con los hermano Di Bello como parte del plantel.

El equipo patagónico enfrentará a FADEP en Mendoza en una nueva temporada en el Torneo Federal A y será con una historia que atraviesa lo deportivo y se mete de lleno en lo emocional: la de los hermanos Nicolás y Bruno Di Bello.

Bruno se sumó recientemente al plantel que ya integraba Nicolás y ambos afrontarán juntos el inicio del Federal A con Deportivo Rincón, en una historia que mezcla familia y fútbol.

Hermanos y futbolistas nacidos en Olavarría, compartieron siempre la misma pasión, pero hasta llegar a Neuquén, nunca habían estado en el mismo equipo: “Muy feliz por esta nueva experiencia de poder compartir todo esto con él, es una deuda que teníamos pendiente los dos. Siempre lo hablamos y más allá de que de chicos jugábamos en el mismo equipo, nunca pudimos compartir en la misma categoría. Muy contento de esta nueva oportunidad que se nos da a los dos”, contó Nicolás, uno de los referentes del “León”.

Hoy, la historia lo encuentra en otro rol, pero con una carga emocional distinta. “La llegada de él al club se dio hace dos semanas, me pidieron su número, ya lo tenían visto. Nos habíamos enfrentado el año pasado, él estaba en Kimberley, tuvo un buen partido contra nosotros, hizo un gol, así que ya tenía el visto bueno”, explicó sobre el arribo de su hermano.

El recuerdo de la infancia en Olavarría aparece como una constante en su relato. “De chicos estábamos todo el día con la pelota, adentro de mi casa, en la calle, en la plaza. A los tres años empecé en la escuelita de mi barrio. Él se sumó también, compartimos un par de torneos en los mismos lugares, pero siempre en distintas categorías”, comentó.

La diferencia de edad hizo que no coincidieran tanto en inferiores. “Él es del 98, yo del 93. Hasta que llegamos a la edad inferiores e hicimos un año en el mismo club y después cada uno se fue a un club distinto. Yo a El Fortín y él a Embajadores. Ambos debutamos en esos clubes en Primera División y Regional más tarde”, detalló Nicolás.

El camino siguió con decisiones distintas por un largo tiempo. “Nos tocó debutar en Primera los dos, obviamente yo un par de años antes por ser más grande. A los 20 años me fui de Olavarría y ya no volví más. Él se quedó allá estudiando, trabajando y jugando al fútbol, pero no lo hacía al 100%”, sostuvo.

Ese punto fue clave para el presente, con ambos hermanos en el Federal A la historia les tenía una sorpresa. “El año pasado dejó el laburo y terminó lo que estaba estudiando y se dedicó de lleno. Salió de Olavarría y se fue a jugar a Mar del Plata y bueno, hoy el fútbol nos encuentra en el mismo equipo, así que muy contento por esta oportunidad”, aseguró.

Incluso el destino les dio un cruce previo como rivales ya que el León y el Dragón compartían zona. “El año pasado nos tocó enfrentarnos por primera vez. Recién en el tercer cruce de nuestros equipos pudimos jugar los dos de titular, se hizo esperar bastante. Fue muy lindo porque ganó mi equipo y él hizo un gol. Pudimos festejar algo los dos”, recordó entre risas sobre aquel 3-1 en Rincón de los Sauces.

Detrás de todo, siempre estuvo la familia que hizo malabares para estar en dos canchas al mismo tiempo. “Mi familia está feliz, se dio todo muy rápido, ellos no lo podían creer cuando les contamos. Desde chicos nos acompañaron a todos lados, era ir a jugar a cualquier cancha y verlos atrás del alambrado. Estos últimos años les tocó ir a ver al que jugaba más cerca, a uno en la cancha y en simultáneo al otro por stream. Que nos vean jugar juntos será algo hermoso”, afirmó.

Del otro lado está Bruno (26), que llegó hace apenas 10 días al club tras su paso por Kimberley. “La experiencia de jugar con mi hermano fue una experiencia hermosa que teníamos pendiente. Siempre pensamos que iba a ser en Olavarría, pero se terminó dando lejos de nuestra ciudad, a más de mil kilómetros. Pudimos juntarnos acá, así que contento por eso”, mencionó.

“En el momento que me llaman me agarró medio de sorpresa porque uno espera que lo llamen en enero o febrero, cuando arranca el Federal. Pero bueno, se dio más cerca del inicio” sostuvo el futbolista con pasado en Embajadores para después agregar: “Cuando me llamó el dirigente nos pusimos de acuerdo bastante rápido. Fue de un miércoles a un jueves y me dijo que el lunes me presentara a entrenar. Agarré el auto y después de 14 horitas de viaje, llegué”.

El contexto personal también pesó: “El hecho de que él esté acá hace que la decisión sea un poco más fácil. No me había tocado estar tan lejos, es la primera vez que estoy tan lejos de mis afectos. El año pasado estuve en Mar del Plata y podía viajar seguido”, sostuvo en la previa de lo que será un hecho histórico en la familia, Olavarría y para Deportivo Rincón que nuevamente inicia su sueño de ascenso.

Fuente: LMNeuquén