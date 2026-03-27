El Torneo Provincial de Cross Country tuvo presencia local

Organizado por la Asociación Tandilense de Atletismo, se llevó a cabo la 1° fecha del Cross Country y fue con destacada actuación para los representantes locales.

Cientos de atletas desde categoría 7 años hasta Máster se dieron cita en el inicio del certamen en el Polideportivo Municipal y en la distancia de 6 kilómetros, hubo podio olavarriense.

Nicolás y Bruno Pezet Paz, del grupo CB Teens, fueron primero y segundo respectivamente en la categoría Sub18. Los representantes locales se adjudicaron la prueba con tiempos de 20:10 y 20:49.