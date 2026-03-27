El Medal Play postergado, para Leiva, Patane y De Beláustegui 

En el campo de golf del Club Estudiantes se disputó un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para tres categorías y un buen número de deportistas.

Néstor Leiva con 33 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap con Javier Lobo y Hernán Carroze con 34 golpes como escoltas.

En De 14 a 24, la victoria fue para Leonardo Patane con 28 golpes con Guillermo López con 29 golpes y Marcelo Alonso con 30 golpes completando el podio.

Por último, en De 25 al máximo, Ricardo De Beláustegui con 31 golpes y aventajando en el desempate automático a Antonio Álvarez se quedó con la victoria. José Armendano con 32 golpes completó el podio.

La actividad continuará el sábado con un Torneo en modalidad Fourball Americana de cuatro jugadores que llevará el nombre de Burton donde las primeras salidas serán a partir de las 9:20 hs. y se estirarán hasta las 13:30 hs.

Fuente: prensa CAE