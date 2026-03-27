“No hay derrame Toto”: el duro contraste económico entre Olavarría y los datos del Gobierno

Este viernes por la mañana el secretario de Desarrollo Económico Pablo Di Uono cruzó por la red social X al ministro de Economía Luis Caputo, luego de que éste anunciara que en enero el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) “alcanzó un nuevo máximo histórico” con un crecimiento del 0,4% mensual sin estacionalidad.

“En términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024”, sostuvo el Ministro de la gestión de Javier Milei.

Frente a la celebración desde el Gobierno nacional, el funcionario local reveló datos de la economía olavarriense que contradicen claramente el escenario económico expuesto por Caputo.

“No hay derrame Toto. Comparando el mismo mes, en Olavarría, una ciudad del interior de PBA, el Indicador Económico Olavarría presentó una caída interanual del 17% y una variación mensual del –3%”, publicó Di Uono.

Además, indicó que la Minería tuvo una caída del 29% anual, seguida por el Comercio con -21% y la Industria con una contracción del 15% en los últimos 12 meses.

Sobre los tres rubros expuestos, el secretario de Desarrollo Económico advirtió que “representan el 60% de la mano de obra y desde el 2024 al 2026 perdieron más de 2.000 empleos”.

El dato del sector minero contradice directamente el dato de Caputo, quien indicó que el sector de Explotación de Minas y Canteras tuvo un aumento del 9,6% interanual.

“Sin obra pública Nacional, decisiones macroeconómicas que no acompañan a los sectores que generan y con importaciones abiertas indiscriminadamente” replicó Di Uono sobre el rumbo del Gobierno nacional en cuanto a materia económica.

“Ciudades como la nuestra muestran una caída en el consumo y en el movimiento económico. Un círculo que duele: menos obra pública, menos producción, menos empleo, menos consumo” aseveró sobre el presente de Olavarría en contradicción al informe de crecimiento presentado por el funcionario libertario.