Germán Salomón será el nuevo presidente de la UCR en Olavarría

Este viernes 8 de mayo venció el plazo para la presentación de listas para la renovación de cargos partidarios, y nuevamente la Unión Cívica Radical de Olavarría presentó una lista de unidad conformada por todas las líneas internas que integran el espacio.

Tras los dos periodos de Belén Vergel al frente de la Unión Cívica Radical, Germán Salomón presidirá el plenario que estará compuesto por Antonela Díaz, como vicepresidente, Simón Schwab, como Secretario General, y Lucrecia Manso, como Tesorera.

Germán Salomón es Ingeniero Civil y desde hace muchísimo tiempo viene participando dentro del radicalismo. Sus primeros pasos en la militancia política fueron en Franja Morada, durante su etapa como estudiante universitario. Además, viene trabajando desde hace varios años en la Comisión Directiva del partido.

En este sentido, Salomón destacó que “en el día de hoy terminamos un gran trabajo para la conformación en unidad de la próxima conducción partidaria. Afortunadamente estamos dando continuidad a lo logrado hace unos años atrás de poder tener una UCR unida”.

En esta misma línea, agradeció “a cada uno de los correligionarios y correligionarias reunidos que siguen creyendo que vale la pena comprometerse”.

Y manifestó: “En un futuro cercano asumiré la presidencia del Comité Radical de mi querida Olavarría con orgullo, responsabilidad y un profundo compromiso con nuestra comunidad”.

Por otra parte, afirmó que “vivimos tiempos donde la política necesita recuperar valores, principios, el acercamiento, el diálogo y el ejercicio de una escucha permanente. Y ese será nuestro desafío: construir un radicalismo abierto, moderno y presente, que vuelva a representar las necesidades reales de la gente”.

“Queremos un Comité con participación, con debate, con jóvenes involucrados y con vocación para transformar la realidad de nuestra ciudad. Porque el radicalismo no puede quedarse mirando el futuro desde afuera: tiene que ser protagonista”, sostuvo.

“Asumiré esta responsabilidad con humildad, trabajo y diálogo, convencido de que unidos podemos fortalecer al radicalismo y construir una Olavarría mejor”, finalizó.

Presidente: Germán Salomón

Vicepresidente: Antonela Díaz

Secretario General: Simón Schwab

Tesorera: Lucrecia Manso

Vocales Titulares: Sebastián Matrella, Belén Vergel, Néstor Ferreyra, Ana María Saisi, Nicolás Moriones, Graciela Lovecchio, Leonardo Bretti, María Luján Cabrera, Gonzalo Dolagaray, Susana Capuano, Juan Ison, Florencia Rodríguez, Octavio Prieto, Susana Lastape, Fabián Irassar, María de los Ángeles Oquiñena.

Vocales Suplentes: Martín Lastape, Graciela Olivera, Guillermo Cicconi, Edith Gómez, Nicolás Leal, Carina Escobar, Horacio Durante, Mercedes Trebucq.

Delegados a la Convención Provincial: Mariano Arrieta, Mercedes Germillac.