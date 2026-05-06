Evelyn Díaz integra 5 comisiones del Senado

El Senado de la provincia de Buenos Aires avanzó en la conformación de sus comisiones permanentes, un paso fundamental para habilitar el tratamiento de proyectos, y en ese esquema quedó incluido el exintendente de Bolívar, Marcos Pisano.

La senadora olavarriense fue designada como integrante de 5 comisiones: Obras y Servicios públicos; Industria y Minería; Niñez, Adolescencia y Familia; Comercio Interior, Pyme y Turismo y Prevención de las Adicciones.

La conformación de estos espacios se produjo luego de negociaciones entre los distintos bloques, que habían demorado su armado y, en consecuencia, el inicio de la actividad legislativa en la Cámara alta.

El foco de las negociaciones fue la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, clave para los nombramientos de la Corte y el resto de la Justicia. Ese lugar quedó en manos de Malena Galmarini, del Frente Renovador.

Pero también había tironeos por la conducción de Legislación General (debe dictaminar todo asunto referido a normas civiles, comerciales, penales y administrativas) que quedó en manos del dirigente ligado al Movimiento Derecho al Futuro, el exintendente de Alberti, Germán Lago.

La comisión de Presupuesto e Impuestos, que estudia cualquier ley que genere un gasto e inversión y/o que modifique algún tributo impositivo, pasó a La Cámpora con la presidencia de Emmanuel González Santalla.

Por su parte, la comisión de Seguridad quedará en manos de Sergio Berni, la de Asuntos Municipales será liderada por el libertario Diego Valenzuela, y Obras y Servicios Públicos, vinculada a infraestructura y gestión, estará al mando de Carlos Kikuchi (Unión y Libertad).