La nueva fecha del campeonato “MX 5&33” de MotoCross tuvo presentación

En la jornada del último miércoles, se llevó a cabo en salón blanco del Palacio Municipal la presentación oficial de la segunda fecha del campeonato “Mx5&33” de MotoCross.

El próximo 4 y 5 de abril en el circuito MxCuack de Sierras Bayas tendrá lugar la continuidad del calendario nacional de MotoCross y en la previa, se realizó la conferencia que fue encabezada por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet y Alejandro Medici, organizador del evento. Además, estuvieron presentes pilotos de la prueba que ya tiene confirmada la participación de alrededor de un centenar de motociclistas, que llegarán desde distintos puntos de toda la Provincia y el País.

“Es una competencia que posiciona a Olavarría a nivel provincial, con un evento muy relevante. Esto, además del deporte, tiene que ver con lo que siempre remarcamos como gestión de trabajar con las localidades. No es habitual tener un circuito tan importante dentro de una localidad y lo que eso genera. Tal es así que ya está agotado todo el alojamiento de la localidad. Por eso la importancia de estos eventos, del movimiento económico que generan, más allá del espectáculo deportivo”, ponderó Arouxet.

Medici, por su parte, añadió que “va a ser un gran espectáculo, van a venir pilotos de muy buen nivel. Agradecerle a la Municipalidad que siempre nos da una mano, nos apoya. Pusimos la entrada en un valor bastante razonable, para que puedan concurrir las familias. Se van a encontrar con una carrera de primer nivel, pero también con patio de comidas, food truck y mucho más. Esperamos un buen fin de semana y que va a ser un lindo espectáculo”.

El sábado, con las pruebas libres, la actividad se iniciará a partir de las 14 horas, mientras que el domingo se iniciará todo desde las 9 horas, con las tandas de clasificación, y se prolongará hasta el cierre de la tarde con las pruebas de las distintas categorías.

Fuente: prensa Municipal