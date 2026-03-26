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Atleta local completó los 50K de la “Ushuaia by UTMB”

Manuel Roccasalva dijo presente en una nueva edición de la “Ushuaia by UTMB” que tuvo lugar el pasado fin de semana.

Más de dos mil corredores participaron el pasado fin de semana de la competencia de trail running más austral del mundo y hubo presencia olavarriense.

 

La “Ushuaia by UTMB” completó su segunda edición con atletas de 45 países, nevadas en las zonas altas, barro acumulado y persistentes lloviznas, que le dieron otro marco a las seis distancias competitivas. La prueba otorgó pases directos a las Finales de Chamonix y puso a prueba a los competidores en condiciones climáticas extremas.

 

En la distancia de 50K, Manuel Roccasalva logró completar el exigente recorrido en 7:14:55 que le valió ubicarse en el sexto lugar de su categoría.

 

Por otro lado, mucho más cerca geográficamente, en Copetonas, se corrió la 4° edición de “Corriendo con el Almafuerte” bajo la organización de la cooperadora del Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas y la participación de 150 atletas.

 

Sofía Alberdi, del grupo CB Running completó los 8K de la prueba en 41:36 y fue la representante local en Tres Arroyos.

 

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