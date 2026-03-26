Hockey: segunda fecha del Torneo FTH para las Damas

Las categorías femeninas del Club Estudiantes completaron la 2° fecha del Torneo organizado por la Federación Tandilense de Hockey y fue con visita a Tandil.
La tira completa contra Independiente registró una única victoria para el elenco “Bataraz” en la categoría Sub16. En Sub12, categoría formativa, las jugadoras sumaron minutos y experiencia en un nuevo encuentro
Los resultados:
Sub14:
Independiente 4 – 0 CAE
Sub16:
Independiente 2 – 3 (Elena Arcumano -2- y Mercedes Olivieri) CAE
Sub19:
Independiente 6 – 0 CAE
Primera:
Independiente 7 – 0 CAEFuente: Prensa CAE