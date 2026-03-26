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 - 26 de Marzo de 2026 | 18:59

Hockey: segunda fecha del Torneo FTH para las Damas

El hockey del Club Atlético Estudiantes una nueva fecha de su competencia oficial y fue con la presentación de sus equipos femeninos.

Las categorías femeninas del Club Estudiantes completaron la 2° fecha del Torneo organizado por la Federación Tandilense de Hockey y fue con visita a Tandil.

 

La tira completa contra Independiente registró una única victoria para el elenco “Bataraz” en la categoría Sub16. En Sub12, categoría formativa, las jugadoras sumaron minutos y experiencia en un nuevo encuentro

 

Los resultados:

Sub14:

Independiente 4 – 0 CAE

Sub16:

Independiente 2 – 3 (Elena Arcumano -2- y Mercedes Olivieri) CAE

Sub19:

Independiente 6 – 0 CAE

Primera:

 

Independiente 7 – 0 CAEFuente: Prensa CAE

 

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