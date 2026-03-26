Hockey: segunda fecha del Torneo FTH para las Damas

Las categorías femeninas del Club Estudiantes completaron la 2° fecha del Torneo organizado por la Federación Tandilense de Hockey y fue con visita a Tandil.

La tira completa contra Independiente registró una única victoria para el elenco “Bataraz” en la categoría Sub16. En Sub12, categoría formativa, las jugadoras sumaron minutos y experiencia en un nuevo encuentro

Los resultados:

Sub14:

Independiente 4 – 0 CAE

Sub16:

Independiente 2 – 3 (Elena Arcumano -2- y Mercedes Olivieri) CAE

Sub19:

Independiente 6 – 0 CAE

Primera:

Independiente 7 – 0 CAEFuente: Prensa CAE