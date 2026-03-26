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Sansimoni y Brocal, las figuras en el triunfo “Celeste”

En la noche del miércoles y en la continuidad de la Liga Nacional, Oberá Tenis Club sumó una nueva victoria y fue con los basquetbolistas surgidos en Estudiantes como figuras.

Foto: Liga Nacional

Bruno Sansimoni y Agustín Brocal fueron las figuras en una nueva victoria de Oberá Tenis Club en la máxima categoría del básquet nacional.

 

El “Celeste” derrotó 78 a 62 a Boca Juniors en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, que estuvo colmado de público. La figura del juego fue Bruno Sansimoni con 17 puntos y 6 asistencias y Agustín Brocal marcó 15 puntos.

 

En una noche de muchas emociones, el equipo misionero ganó un partido muy intenso que lo definió en el final. La defensa del equipo dirigido por Fabio Demti fue clave en el segundo tiempo, cuando el equipo demostró entrega y sacrificio.  

 

En el cuarto triunfo consecutivo de OTC, Sansimoni jugó 25:34 minutos y además sumó 4 rebotes y el chaqueño aportó 1 rebote, 2 asistencias y 1 robo en 30:50.

 

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