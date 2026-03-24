Estudiantes inauguró el piso de parquet en el “Macro”

El Club Atlético Estudiantes sigue mejorando su infraestructura y llevó a cabo la inauguración de una obra histórica que marca un nuevo paso en el crecimiento institucional y deportivo de la entidad.

El acto se desarrolló en el propio gimnasio y reunió a autoridades del club, representantes de entidades deportivas, integrantes de subcomisiones, deportistas de distintas disciplinas, socios, familias y público en general, que acompañaron este acontecimiento significativo para toda la comunidad “Bataraz”.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con la presentación de las autoridades presentes, encabezadas por el presidente del Club, Juan Emilio Incaurgarat, junto a miembros de la comisión directiva. También dijeron presente referentes de la Unión de Clubes de Olavarría, autoridades de distintas instituciones locales y representantes de la Asociación Amigos del Balonmano del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, además del acompañamiento institucional de la Confederación Argentina de Handball.

La inauguración de este nuevo parquet no sólo representa una mejora en infraestructura, sino la concreción de un proyecto que comenzó a gestarse mucho antes del inicio de la obra, a partir del trabajo sostenido, la planificación y el compromiso de distintos actores del club. El piso fue construido completamente desde cero, transformando el espacio en un escenario acorde a las necesidades del deporte moderno, pensado para potenciar el desarrollo de los atletas y acompañar el crecimiento de las disciplinas que utilizan el Macrogimnasio.

La Subcomisión de Handball fue un motor clave para impulsar este proyecto, sosteniéndolo con convicción y trabajo constante hasta hacerlo realidad. Desde su incorporación en 2016, la disciplina no ha dejado de consolidarse tanto en lo deportivo como en lo institucional. Afiliado a ASAMBAL y a la Confederación Argentina de Handball desde 2018, el handball albinegro logró hitos importantes como el campeonato de Liga en Mayores Masculino en 2019, la consagración en el Nacional Fase 1 de Adultos en 2023 y participaciones en torneos de jerarquía como el disputado en Montecarlo, Misiones, en 2024. En 2025, el crecimiento se reafirmó con títulos en Infantiles y Menores, además de nuevas experiencias nacionales en ciudades como Mar del Plata y San Rafael, sumado al rol del club como organizador de eventos y sede de concentraciones de preselecciones argentinas.

Durante el acto, las voces de los protagonistas reflejaron el valor de este logro colectivo. En representación de ASAMBAL, Gastón Chiramberro expresó: “Estamos felices de estar acá. Estudiantes nos elevó el nivel de la competencia, nos enaltece como Asociación. Seguimos confiando en Olavarría como sede Fase 1 de los Torneos Nacionales”, y agregó: “Estudiantes hace mucho esfuerzo y eso nos da orgullo, porque va a pasar que otros clubes quieran copiarse y tener un lugar hermoso. Esto va a abrir muchas puertas”.

Por su parte, Leandro Brun, titular de Stadium Deportes, empresa encargada de la obra, destacó: “Agradecer por la confianza. Es un esfuerzo gigante el que hace la dirigencia porque cuesta muchísimo trabajo y no es solo un piso, es tiempo y esfuerzo. Gracias Estudiantes y que esto sea el inicio de muchas más cosas”.

El coordinador de handball, Rodrigo Román, puso el foco en el proceso y en lo que representa hacia adelante: “Siempre que suceden estas cosas trato de disfrutar, porque el día a día nos lleva puestos. Hace 10 años me preguntó Juan Emilio qué esperaba y hoy estamos acá inaugurando mucho más que un parquet. Mi satisfacción es eso, que los que pasen por acá tengan sentido de pertenencia, porque por acá van a pasar cosas hermosas y se abre un montón de puertas”.

En la misma línea, el presidente de la subcomisión de handball, Walter Echeverría, aportó una definición tan sincera como representativa: “Hay que darle definición a las cosas y en estos días la única que encontré es que estamos locos, tan locos que se nos ocurrió la idea de poner parquet y estábamos tan locos que lo contagiamos y hoy estamos acá, en el camino de la locura, el único que permite seguir creciendo. Este piso es el inicio de nuevos objetivos”.

El cierre de los discursos estuvo a cargo del presidente del club, Juan Emilio Incaurgarat, quien remarcó la importancia del trabajo colectivo: “Queda muy poquito para decir. Es realmente emocionante que se sueñan cosas y se cumplan”. Además, sostuvo: “La Comisión Directiva está para ayudar a cumplir sueños, estamos para gestionar las buenas ideas de las subcomisiones”, y agregó: “Estudiantes es muy importante y el club no es mío, es de los 4500 socios que hay. Estudiantes está a full, las disciplinas crecen y nos empujan a hacer cosas y ese es nuestro mayor sueño, que las obras queden para que se disfruten”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de reconocimientos a quienes tuvieron un rol clave en la concreción de la obra. La subcomisión de handball distinguió a Leandro Brun, por el trabajo realizado desde Stadium Deportes, y a Carlos Gómez, colaborador que siguió de cerca cada etapa del proyecto de manera desinteresada.

Luego llegó el momento del tradicional corte de cintas, que dejó oficialmente inaugurado el nuevo parquet del Macrogimnasio. El mismo fue encabezado por el presidente del Club, Juan Emilio Incaurgarat, junto a Mateo Luna, Lautaro Paiz y Giuliana Aquila, ganadores del Bataraz de Plata 2025 en las disciplinas handball, básquet y patín, respectivamente, quienes representaron a las actividades que dan vida a este espacio.

La jornada continuó con actividad deportiva y, como cierre, se disputó un partido exhibición entre niños y niñas del club de las categorías 2014 y 2015, que le dieron un marco ideal a la inauguración, mostrando en la cancha el presente y el futuro de Estudiantes.

Fuente: Prensa CAE