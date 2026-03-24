Récord de parejas en una nueva fecha de la Liga de Pádel

El retorno de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel se disfruta en los diferentes complejos locales y las categorías Impares marcaron un nuevo récord de participación con alrededor de 150 deportistas.

La segunda fecha de las categorías Impares de la Liga de Pádel contó con una convocatoria récord que alcanzó los 144 inscriptos, distribuidos en alrededor de 90 parejas.

La actividad abarcó cuatro categorías y tuvo su cierre en el complejo El Triunfo, donde se jugaron las finales ante un muy buen marco de público.

En Quinta Caballeros, se registró el mayor número de inscriptos con 32 parejas y el triunfo fue para Nicolás Gaitán y Renzo Leal, quienes se impusieron en la final por 6/1 y 7/5 ante Francisco Melivilu y Juan Ignacio Veneciano. En Semifinales, Gaitán y Leal vencieron a Francisco Iriarte y Gonzalo Ortiz por 6/2 y 6/4, mientras que los subcampeones superaron a Fernando Fernández y Facundo Moretti por doble 6/1.

En Caballeros Séptima, con 11 parejas en competencia, los campeones fueron Lautaro Kain Sutil y Fermín Astiz, quienes vencieron en la final por 6/4 y 6/3 a Luka Melivilu y Santino Ramallo. En semifinales, los campeones derrotaron a Facundo Ottaviano y Gabino Roldán por 6/1 y 6/3, mientras que los finalistas hicieron lo propio ante Federico Mattaini y Balbino Mujica por 6/1, 4/6 y 6/0.

Por el lado de las Damas, en Quinta y con la participación de 16 parejas, el título quedó en manos de Marilina Piñero y Carolina González Harrison, quienes derrotaron en la final por 6/3 y 6/3 a Lucrecia Picchi y Juliana Gainza. En semifinales, las campeonas superaron en un duro encuentro a Estefanía Piecente y Verónica Más por 7/5, 6/7 y 6/4, mientras que Picchi y Gainza avanzaron tras vencer a Laura Novo y Alicia Navarro por 7/6 y 7/5.

Por último, en Damas Séptima, las campeonas fueron Laura Rossi y Melisa Azzatto, tras imponerse por 6/0 y 7/5 a Agustina Riquelme y Lucrecia Rodríguez en una divisional que contó con 13 parejas. En semifinales, Rossi y Azzatto vencieron a Leila López y Yanina Constancio por 6/3 y 7/5, mientras que las

subcampeonas eliminaron a Bettina Bravo e Isabel Urbina por 6/0 y 6/4.En cuanto a la continuidad este fin de semana se pone en marcha la Liga de Menores. Habrá actividad para Menores B (sexta y séptima categoría) y C (séptima B y D1).

Fuente: prensa ACOP