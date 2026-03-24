Olavarría veló por la memoria, la verdad y la justicia

Con una marcha de unas tres cuadras de extensión que tuvo su punto final en el Paseo Jesús Mendía se cerró anoche el programa de actos y eventos en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse el 50º aniversario del golpe de Estado cívico - militar de 1976.

La jornada tuvo su momento festivo a partir de las 16, con un importante marco de público y un espectáculo artístico en el Festival por la Memoria que se realizó en el Parque Mitre.

La velada contó con la participación musical de Adriana Sarabia y la formación musical Arrebatando Lágrimas; Murga la Trillada; Martín Barraza y Las Piernas del Teniente Dan, más intervenciones artísticas con pañuelos y flores.

La apertura del acto estuvo a cargo del intendente Municipal Maximiliano Wesner, quien empezó diciendo que a pesar de la tragedia que invoca esta jornada “es un día de alegría, a pesar de que hace 50 años que los seguimos buscando y hace 50 años que venimos luchando”.

“Año tras año tenemos el deber de mantener viva la memoria, de transmitirlo a las generaciones futuras tiene que ver con este cronograma de actividades que hemos desarrollado” dijo.

Pidió “que no se repita esa oscuridad, esa sombra, ese 1976 desde el que se secuestró, robó, torturó y que tuvo los peores de los días para nuestra patria”.

El intendente insistió en la necesidad de mantener viva la memoria “porque todo lo viejo, lamentablemente, es lo nuevo y no podemos escindir el presente de este tiempo pasado. Somos rehenes del modelo que se instauró en la Argentina con las armas, con la violencia, con el secuestro. Aquel modelo económico es una calcomanía de lo que estamos transitando hoy”.

“La memoria se ejercita y se educa” concluyó el jefe comunal.

Sesión especial del HCD

Por su parte el Concejo Deliberante llevó a cabo en horas de la mañana una sesión especial en el Espacio de Memoria Monte Pelloni.

La jornada comenzó con el izamiento de la bandera argentina, por intermedio de Carmelo Vinci, detenido durante la última dictadura, y la correspondiente verificación de asistencia de los concejales.

Durante la sesión, se trataron distintos expedientes impulsados por el bloque Fuerza Patria, todos vinculados a la promoción de la memoria, la verdad y la justicia.

En ese marco, el cuerpo aprobó el proyecto de decreto que declaró al 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última dictadura cívico - militar”.

En la misma línea, el Concejo aprobó una comunicación reafirmando el compromiso con la democracia y el Estado de derecho.

Tenso momento

El concejal de La Libertad Avanza Guillermo Lascano tomó la palabra y provocó el momento más tenso de la jornada.

El edil pidió “la historia completa” y señaló que “no podemos seguir romantizando la violencia política ni permitiendo el idealismo de secuestros, bombas o asesinatos”.

“La memoria no puede ser selectiva” añadió el concejal de LLA mientras que las personas que presenciaban la sesión, se dieron vuelta y le dieron la espalda al discurso del referente libertario.

En respuesta a ellos, la concejal de Fuerza Patria Lucía Palacios retrucó: “No me llama para nada la atención la locución de Lascano”.

Además hablaron Federico Aguilera y Gastón Sarachu, concejales de Fuerza Patria.