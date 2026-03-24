“Hace 50 años que los venimos buscando”

Con un importante marco de público y un espectáculo artístico se lleva adelante este martes en el sector del Parque Mitre correspondientes a la esquina de Brown y Colón el Festival por la Memoria, en el marco de los actos por el 50º aniversario del golpe de estado cívico - militar de 1976.

La jornada cuenta con la participación musical de Adriana Sarabia y la formación musical Arrebatando Lágrimas; Murga la Trillada; Martín Barraza y Las Piernas del Teniente Dan, más intervenciones artísticas con pañuelos y flores.

La apertura del acto estuvo a cargo del intendente Municipal Maximiliano Wesner, quien empezó diciendo que a pesar de la tragedia que invoca esta jornada “es un día de alegría, a pesar de que hace 50 años que los seguimos buscando y hace 50 años que venimos luchando”.

“Año tras año tenemos el deber de mantener viva la memoria, de transmitirlo a las generaciones futuras tiene que ver con este cronograma de actividades que hemos desarrollado” dijo.

Pidió “que no se repita esa oscuridad, esa sombra, ese 1976 desde el que se secuestró, robó, torturó y que tuvo los peores de los días para nuestra patria. Y en eso de ejercitar el deber de la memoria tener la conciencia de que esta generación diezmada, que intentaron arrodillar es la misma que logró gobernar la Argentina a posterior”.

El intendente insistió en la necesidad de mantener viva la memoria “porque todo lo viejo, lamentablemente, es lo nuevo y no podemos escindir el presente de este tiempo pasado. Somos rehenes de este mismo modelo que se instauró en la Argentina con las armas, con la violencia, con el secuestro. Aquel modelo económico es una calcomanía de lo que estamos transitando hoy”.

“La memoria se ejercita y se educa” concluyó el jefe comunal.

Una vez finalizado el espectáculo, desde allí los asistentes partirán hacia el Paseo Jesús Medía para cerrar esta jornada.