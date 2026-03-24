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 - 24 de Marzo de 2026 | 21:24

Torre, con nuevo compañero, debutó con triunfo en Miami

El deportista olavarriense debutó este martes en el Miami P1 con nuevo compañero y fue con victoria.

En el Miami Beach Convention Center tiene continuidad el circuito de Premier Pádel y en el segundo día del cuadro principal, Agustín Torre estrenó compañero y salió victorioso.

 

Agustín Torre junto al español Francisco Cabeza Teres derrotaron a Federico Mouriño y Marc Quilez que llegaron desde la Qualy en la instancia de Treintaidosavos de Final tras ausentarse en la competencia de Cancún. Fue 6/2 y 6/3 en 1:07 minutos de juego.

 

La competencia donde Federico Chingotto y Alejandro Galán defienden el título, el olavarriense y su compañero volverán al 20x10 en la jornada del próximo miércoles enfrentando a los N°1, Agustín Tapia y Arturo Coello, mientas que la “Chingalán” enfrentará a Antonio Fernández y José Luis González en la pista central del complejo.

 

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