Torre, con nuevo compañero, debutó con triunfo en Miami

En el Miami Beach Convention Center tiene continuidad el circuito de Premier Pádel y en el segundo día del cuadro principal, Agustín Torre estrenó compañero y salió victorioso.

Agustín Torre junto al español Francisco Cabeza Teres derrotaron a Federico Mouriño y Marc Quilez que llegaron desde la Qualy en la instancia de Treintaidosavos de Final tras ausentarse en la competencia de Cancún. Fue 6/2 y 6/3 en 1:07 minutos de juego.

La competencia donde Federico Chingotto y Alejandro Galán defienden el título, el olavarriense y su compañero volverán al 20x10 en la jornada del próximo miércoles enfrentando a los N°1, Agustín Tapia y Arturo Coello, mientas que la “Chingalán” enfrentará a Antonio Fernández y José Luis González en la pista central del complejo.